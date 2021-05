Baixo a temátia “As cores de Galicia”, Carmen Rodríguez Vila, alumna de 5º de Primaria do CEIP Amadeo Rodríguez Barroso, escribiu sobre o verde frondoso, a neve branca nos cumios e o azul do mar “inesquecibles” para unha muller que na vellez perde a memoria.

En 178 palabras e baixo o título Lembranzas da miña avoa, a pequena escritora acude aos recordos da infancia da súa avoa para describir Galicia e as emocións que as súas cores e as súas paisaxes deixan gravadas para sempre na súa xente.

Este texto foi o gañador do IX Certame de Microrrelato que organiza a Concellería de Educación de Ourense ao abeiro da Semana das Letras Galegas 2021, co obxectivo de de fomentar o uso da lingua galega a través da capacidade creativa dos escolares da cidade.

Presentáronse un total de 22 traballos escritos por alumnos de 5º e 6º curso de Educación Primaria de tres centros de ensino: CEIP As Mercedes, CPR Divina Pastora e CEIP Amadeo Rodríguez Barroso.

O xurado único estivo formado pola escritora galega de literatura infantil e xuvenil Érica Esmorís, que ademáis de escoller o relato de Carmen, acordou concecer unha mención especial a Sarela García Gil, tamén de 5º curso do CEIP Amadeo Rodríguez Barroso, polo poema titulado As cores do saber.

Onte entregáronse os premios neste colexio nun acto que contou coa participación do concelleiro de Educación, Armando Ojea, e a coordinadora da actividade, Isabel Doval, e no que as gañadoras fixeron lectura dos traballos.

No seu, Carmen Rodríguez fai referencia a aldea da súa avoa, un lugar “con moitas árbores onde os paxaros facían os seus niños, cun río de auga cristalina no que se bañaban ela e os seus irmáns”, que a neta decidiu debuxar. “Cando lle levei o meu debuxo, a pesares de que non me recoñeceu, enchéronselle os ollos de bágoas coa emoción”, escribe.

Para explicar as cores de Galicia, Sarela optou por un poema no que unha “fada boa”,a Fada das Cores, quere saber que é Galicia e pinta un cadro a partir do que lle van contando os animais. Tradición, ledica, amizade, esperanza... A fada, “que pintaba amores”, fixo con todo o que aprendeu “unha gran obra”.