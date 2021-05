“Tomamos las riendas y dimos el 200%”

El personal de Enfermería del área sanitaria de Ourense conmemoró ayer su día internacional rindiendo homenaje al resto de colectivos profesionales por su “ayuda y colaboración imprescindible”, especialmente estos últimos 14 meses de pandemia. Desde el personal facultativo a la sección de informática pasando por celadores, limpieza, farmacia, radiología, urgencias o trabajo social. Todas las áreas recibieron el aplauso de los enfermeros que ayer se reunieron en el nuevo edificio de hospitalización del CHUO para celebrar su día grande.

El colectivo recordó a Florence Nightingale, la precursora de la enfermería profesional, y a todas las mujeres que durante la guerra de Crimea pusieron los cimientos de esta profesión. La pandemia es la guerra que le ha tocado librar a esta generación, dijo Beatriz Cabanelas, directora de Enfermería del CHUO, y el equipo, destacó, “se ha puesto de frente”.

El coronavirus, indicó, “ha venido para sacudir nuestros cimientos como sociedad y nos ha obligado a tomar las riendas desde la sanidad pública; dando el doscientos por cien para llevar esta nave a buen puerto”. Cabanelas destacó la capacidad demostrada por la enfermería para enfrentarse a una crisis sanitaria de semejante magnitud: “Ha organizado equipos para funciones, que hasta hace poco no existían y que no tenían ni nombre: Covid-Auto, equipos de cribado, equipos especiales de vacunación, plantas COVID, UCI, URPA o REA COVID”.

Esta pandemia, incidió la directora, les ha enseñado que “cuidar es algo más que curar”, y la importancia del trabajo en equipo: “Coordinadas, hemos buscado tiempo y formas para ayudar, para aliviar el sufrimiento del aislamiento, para vencer miedos, para alejar el desánimo, para acompañar en la despedida y en la recuperación”.

También el gerente del área sanitaria de Ourense, Félix Rubial, que asistió al acto organizado por la enfermería, quiso destacar la capacidad de liderazgo de este sector que, destacó, representa el 50% de los profesionales. “Supieron liderar la situación y en muchos ámbitos tomaron las riendas con completa autonomía y aportaron un valor extraordinario”, subrayó. Pidió para ellas un “reconocimiento social completo por haber asumido unas responsabilidades que, sin duda, nos han permitido llegar hasta aquí tal y como estamos”.

El acto reunió a decenas de profesionales en el Ágora del edificio de hospitalización en el que también recibieron un reconocimiento especial por su colaboración durante la pandemia los colectivos de Protección Civil y Cruz Roja. Hubo música, aplausos, fotografías emotivas y un mensaje de optimismo de la directora de Enfermería: “Esta guerra que nos ha tocado vivir, como las anteriores, también viene cargada de futuro. La enfermería se ha visibilizado, se ha multiplicado para reinventarse, organizarse y reorganizarse. Ha demostrado su capacidad de adaptación y respuesta, su valor dentro del sistema sanitario y de la propia sociedad y se ha reivindicado como responsable de su propio papel”, señaló Beatriz Cabanelas.

“Los conocimientos que estamos acumulando día a día, la práctica clínica en la que hemos podido aplicar toda nuestra formación y experiencia, pasarán a formar parte ya de las nuevas generaciones de enfermeras, que trabajan codo con codo con nosotras”, destacó.

Al acto acudió también Ángeles Puga, una de las pacientes que sufrió el COVID-19 en la primera ola y que pasó 40 días ingresada en la UCI. Allí se reencontró con Lourdes Bermejo, la enfermera de UCI que cuidó de ella durante su estancia en críticos y que relató como también la enfermería ha aprendido mucho de los pacientes.

El cómico ourensano Moncho Borrajo puso el toque de humor con un vídeo en el que alabó la profesionalidad del colectivo, y el grupo de Musicoterapia que colabora con los centros sanitarios de Ourense puso la música.

Además, todos los centros de salud y las plantas de los tres hospitales de la provincia recibieron un detalle para celebrar el día grande de la Enfermería.

“Todo se lo debo al personal sanitario”

Ángeles Puga, de 72 años, venció al COVID-19 en la primera ola y se convirtió en la imagen de la campaña ‘Sentidiño’ que pedía prudencia ante la desescalada. Pasó 40 días en la UCI y el 28 de mayo, hace casi un año, recibía el alta. Ahora espera por la segunda dosis de la vacuna. La enfermería, en la celebración de su día internacional, le encomendó el papel de representante de todos los pacientes que lucharon y luchan contra el COVID por “sus ganas de vivir”. Ella se emocionó al recibir un ramo de flores y no pudo decir más que gracias. “Cuando todos decían que iba a morir , yo quería vivir. Estoy viva y todo se lo debo al personal sanitario, lo que hicieron con nosotros fue maravilloso”, comentaba más tarde. Sigue llamando a la prudencia porque, dice, cuando el virus entra no se va. “Te dan el alta del COVID, pero no de las secuelas”. Un año después sigue teniendo dolor de brazos y piernas, y apenas puede hacer esfuerzos. “Te cambia el carácter pero lo bueno es que ahora ves la vida de otra manera”.