Por primera vez el Concello de Ourense no tendrá stand ni campaña promocional propia en Fitur, la Feria Internacional de Turismo y la más importante del mundo en la materia. La portavoz del PP y exconcejala de Turismo durante el bipartito, Flora Moure, culpa “a la desidia” de este gobierno local de esta situación, máxime en un año especial por ser Año Santo Xacobeo y con Ourense como ciudad puente de paso del turismo. Espera que al menos “al alcalde no se le ocurra ir a la feria para salir en la foto”, cuando no hay ningún plan ni campaña para promocionar la ciudad capital termal de Galicia.

“Mini stand”

El alcalde ya respondió ayer al PP que “no era el momento” de ir a Fitur y que nunca apostó por esa feria Flora Moure recuerda que cada año el Concello de Ourense estaba en Fitur con un stand propio así como con una campaña específica para presentar a los medios especializados. El año pasado la campaña que se presentó fue “Ourense entre aguas; otro año fue Ourensanamente; Ourense destino de moda, o también Ourense un plan perfecto. “Esas campaña eran el hilo conductor del trabajo a realizar durante el resto del año en la ciudad” indica la edil. Pero lo único que habrá será un “mini stand dentro del de Galicia”, lamenta la portavoz popular.