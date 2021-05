Luis Tosar se suma a la causa contra el cierre de la Universidade Popular de Ourense

El regidor ourensano tachó de bulo el anuncio del cierre y para zanjarlo aseguró que “estamos en negociaciones con la Diputación para que ésta se haga cargo del servicio y la gestión. Desde la Alcaldía nunca hablamos de cerrar la Universidad Popular y barajamos dos opciones o traspasarla a la Diputación o cambiar de modelo".

Un discurso que no se cree ni la oposición al regidor en el consistorio, ni la plataforma "Non ao peche da UP" que reacciona contra “los atropellos que estamos sufriendo por parte del Concello, que pretende eliminar de una forma cruel y arrogante la Universidad Popular de Ourense”. Una lucha que articulan a través de redes sociales, con una petición en la plataforma change.org e invitando también a rostros conocidos a sumarse a su cruzada.

Uno de los que aportó su apoyo fue el actor gallego Luis Tosar que envió un vídeo en el que expresaba su rechazo a la presunta medida que piensa tomar el Gobierno local. "Hoxe en día a cultura está en perigo de extinción. A Universidade Popular, a educación, a cultura en Ourense, está sendo perseguida. Non o podemos permitir", verbalizaba el actor lucense tras destacar su vinculación de muchos años a Galicia "inevitablemente, por nacemento, por convicción e por querencia, e moitos anos ligado tamén á cidade de Ourense, tamén por moitas razóns".

El actor gallego finalizaba su mensaje de defensa a esta plataforma con este firme alegato: "Sen educación e sen cultura non somos nada, non somos seres humanos, non somos sociedade, desaparecemos como pobo. Non ao peche da Universidade Popular. Necesitamos educación e necesitamos cultura. Sorte"

También Miryam Gallego, Superpiñeiro y 'O Carrabouxo'

Entre los rostros conocidos que se han unido a la causa en contra del cierre de la institución ourensana también están la actriz de la ciudad de As Burgas, Miryam Gallego, el presentador de televisión Xosé Manuel Piñeiro o el humorista gráfico Xosé Lois González “O Carrabouxo".

👏👏Seguimos de norabóa, a gran actriz Miryam Gallego envíanos o seu apoio para evitar o peche da Universidade Popular de Ourense. Tod@s nós, dámoslle encarecidamente as grazas por ser unha voz máis en defensa da Cultura e Educación desta cidade. 🎥🎬



Grazas de corazón Miryam💛 pic.twitter.com/Nuf5LoXUBl — NON ao peche da UPO (@NoNaopecheUPO) 10 de mayo de 2021