Ingresa en prisión el joven acusado de acuchillar a otro por droga en As Lagoas

El ingreso en prisión se contextualiza después de que el acusado quedara en libertad, en la primera vista, tras presuntamente acuchillar en el cuello a la víctima.

Desde el Ministerio Fiscal solciitaban la revocación de la libertad provisional y pedir su entrada a prisión basándose en “la gravedad del delito, homicidio en grado de tentativa, tipificado en el artículo 138 del Código Penal”. Además en el recurso se determina que “la gravedad del hecho delictivo y la pena correspondiente hace presumir, discrepando del criterio del instructor, a este Ministerio Fiscal que efectivamente el investigado sí pueda sustraers a la acción de la justicia”. Y por último, la entrada en prisión se basaba en “la falta de colaboración con la administración de justicia al acogerse a su derecho a no declarar y el hecho de que por el momento no conste relación alguna entre agresor y agredido, hacen discrepar también al Ministerio Fiscal de que el investigado no pueda modo alguno alterar o dificultar en el curso de la investigación, ocultando alterando o destruyendo fuentes de prueba que puedan ser relevantes”. Por último, el argumento final del fiscal dice que “no puede obviarse la situación de alarma social que hechos de tal naturaleza generan ante la falta de respuesta adecuada”.

“El vendedor asesta una puñalada al comprador”

Del suceso que tuvo lugar el 23 de abril a las 16.45 horas, en la calle Bernardo González Cachamuíña, se hizo cargo de la investigación la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que señaló que “en el momento de la negociación por el precio de las sustancias a adquirir, el vendedor asesta una puñalada en la zona del cuello a uno de los jóvenes que compraba”. Sostiene la Policía Nacional que “el mero hecho de agredir con un objeto punzante a una persona en el cuello, lugar con presencia de grandes vasos sanguíneos y vías aéreas, es asumir como propio el resultado de tal acción, ya que es lógico inferir que tal gesto puede poner en grave riesgo la vida de una persona”.Los compradores, veinteañeros de origen árabe, que estuvieron de fiesta en Madrid y Vigo, llegaron a Ourense, con la intención comprar hachís.