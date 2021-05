La comisión de investigación sobre la aprobación de la licencia de ocupación del edificio de Os Franciscanos quema etapas con la presencia y participación de los implicados. Si hace quince días era el promotor y su hermano, ayer fue el exedil de Urbanismo (PP), José Cudeiro, el que asistió al salón de plenos del Concello de Ourense para defender su honorabilidad, que quedó en entredicho después de las acusaciones vertidas por el promotor del edificio.

El exedil popular no admitió preguntas de la comisión de investigación y defendió su labor y ejercicio durante los años que fue edil de Urbanismo y también quiso dejar en acta, la profesionalidad de los funcionarios que trabajaron en el expediente.

José Cudeiro, según pudo saber FARO, está pensando en recurrir a acciones judiciales después de las declaraciones del promotor. También quiso hacer constar que no tenía obligación de acudir y lo hizo. Los técnicos municipales que participaron ayer en la comisión de investigación defendieron su trabajo y aportaron documentación sobre las actuaciones que llevaron a cabo y afirmaron que la pérdida de la documentación del fin de obra del edificio no tendría influencia ni condicionaba la posible aprobación de la licencia de ocupación.

En concreto, una de las técnicas municipales alegó que “como indica la sentencia judicial que avala la denegación de la licencia de ocupación, y cito textualmente, hay incumplimientos urbanísticos groseros y apreciables a simple vista. Entenderán que siendo apreciables a simple vista, no fue necesario dedicar varias horas de mi trabajo”.

Pérdida del expediente

La única conclusión hasta el momento, en un asunto que está judicializado, es que el Concello de Ourense no tiene el expediente original con la documentación de final de obra del edificio. Así lo hizo constar el promotor con un acta notarial en la anterior sesión y así lo dijo también la técnica municipal en su participación en la comisión donde afirmó que la documentación que tiene ahora el Consistorio “no es original ni copia compulsada”.

Al respecto de esto los partidos políticos quisieron hacer una serie de valoraciones al término de la sesión. El PP, a través de Sonia Ogando, señala que “la profesionalidad de mi antecesor y de los funcionarios es intachable y se niegan las acusaciones realizadas por el promotor”. Sobre la pérdida de la documentación dice que “la Concejalía mueve alrededor de 500.000 folios al año, no es normal que se traspapelen 14 folios, y es algo que se debe mejorar”.

Desde el gobierno municipal, Armando Ojea, ice que “parece ser que la desaparición de la documentación no tendría ninguna influencia para conceder o denegar la licencia, no sería documentación relevante, según explicaron los técnicos”. Y añadió que “la desaparición de documentos no es rara, es una situación que puede pasar en cualquier servicio, pero en la Concejalía de Urbanismo adquiere una relevancia más importante”.

Rafael Villarino (PSdeG) critica que “en este Concello, quedó claro que no hay cadena de custodia en la documentación y no existe responsable último de su seguimiento, es posible perder información, pero es lamentable que se pierda documentación”. También señaló que “se citará a otra funcionaria que pidió que entregase la documentación por fuera de registro, sin pasar por ventanilla, así que veremos a ver qué dice”.

La próxima sesión, que será el 19 de mayo, programa un careo entre el promotor y el exedil de Urbanismo, José Cudeiro. Los representantes siguen analizando la información para analizar y sacar las conclusiones oportunas. “No se trata de juzgar a nadie, sino poner las cosas en claro”, dijo Armando Ojea.