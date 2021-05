“Como despedida da súa presenza física entre nós, co desexo de permanencia da súa obra cultural e o seu percorrido por este mundo”, amigos do profesor e pedagogo ourensán Xosé Paz, natural de A Corna, Piñor, e falecido o pasado 23 de abril aos 76 anos, reuníronse onte no campus de Ourense para homenaxealo e destacar a súa figura e contribución, coincidindo co 160 aniversario, este venres, de Tagore, o pensador e Nobel de Literatura sobre o que Paz chegou a acumular 30.000 volumes.

Unhas das organizadoras e integrantes da xestora que dará lugar á asociación Paz-Tagore, Adela Figueora, definía nunha conversa con este xornal a un referente cultural, un dos impulsores do cineclubismo neste país e un membro destacado do Padre Feijoo, onde foi secretario entre 1972 y 1995. Tamén era membro da Academia Galega da Lingua Portuguesa. “Era un home entregado a Galiza, e nesa filosofía el atopou unha persoa coa que se identificou moito pola súa vinculación coa natureza e co país. Pepe vía en Tagore a expresión das súas ideas pedagóxicas, coas raíces na terra, en favor dos pobres, dos necesitados, e facendo que as ensinanzas en valores puidesen ser transmitidas dun xeito doado. Grazas a Pepe Paz coñecemos a figura de Tagore”, destaca Figueroa, quen engade: “Era humilde, tímido e moi inxenuo, porque cría nas persoas”.

O presidente de Deputación de Ourense, Manuel Baltar, anunciou onte o inicio do expediente para a concesión da medalla de ouro da provincia a Paz, “co que tiñamos grandes proxectos que levaremos adiante malia a súa desaparición”. O presidente provincial refírese á doazón dunha das coleccións máis importantes do mundo composta por 30.000 volumes adicados ao premio Nobel de Literatura, o bengalí Rabindranath Tagore, nado tal día coma onte en 1861, ademais doutras amplas bibliografías relacionadas co mundo do cinema, da arte popular, a cultura galaicoportuguesa ou da pedagoxía.

Un activista cultural

“Ourense perde un activista cultural, cunha visión ampla”, sinala Adela Figueroa. A futura asociación tentará que a biblioteca de Xosé Paz teña un bo destino e o que seu legado permaneza vivo na memoria colectiva. Era un home que defendía o emprego do “galego internacional”, o que vencella os pobos lusófonos polo mundo, tamén na India. “Outra das súas facetas era refrendar esa conexión lingüística como académico que era. Foi unha persoa consecuente, ata o punto de que non lle publicaron moitas cousas polo uso do galego internacional como expresión”.

Coa súa segunda terra, a India, nunha dramática crise sanitaria, os seus cren que Paz estaría “moi triste” arestora. “Alí houbo un cambio de tendencia política hai uns anos, virando moito cara a dereita, e el estaba desgustado polo que supón de destrución da cultura e da identificación coa natureza que defendía Tagore. A sanidade viuse ultrapasada”.

A homenaxe comezou con candeas e flores para Paz, palabras da familia e achegas sobre o seu labor no cineclube e na universidade, ademais de discursos sobre Tagore, o galego internacional e un minuto de silencio.