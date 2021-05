Marcos Pardo (Ourense, 1990) es compositor, cantante y escritor. Facetas que le llevan a que la cultura sea su pasión y su vida. En medio de una pandemia, publicó su segundo libro “Paenitentia”, sacó su disco homónimo “Marcos Pardo” y está a punto de que su tercera novela “Sara” vea la luz en formato físico.

– ¿Cómo se conjuga literatura y música?

–La literatura y la música se conjugan con el trabajo que estoy haciendo, con todo el cariño que me transmite la gente y todos aquellos que siguen mi trabajo. Con sus consejos, opiniones y con ese criterio sincero, de que cuando gusta lo dicen y cuando no también. Porque si hay algo de lo que pueda presumir es que me rodeo de gente que me lo dicen, que tienen confianza en mi trabajo y eso es muy importante..

– Tienen muchas diferencias y similitudes.

–Evidentemente, la literatura es más difícil, porque es un mensaje de texto y no sabes el sentido que tendrá para el que lo lee o la entonación con la que lo leerá, pero siempre intento escribir con una visión de la vida, una moraleja, para hacer reflexionar a los lectores. Y la música o la canción tiene ciertas particularidades como el tono, la modulación, son dos mundos completamente distintos, desde mi punto de vista. A nivel arte se refieren a lo mismo.

– El primer disco siempre es el más difícil.

– Es un disco homónimo, que se llama “Marcos Pardo”, que intenta escenificar como soy con toda la naturalidad. Es un disco que está compuesto por 11 canciones, una de ellas en gallego, dos en inglés y ocho en castellano. Todo ello, hecho por mi grupo, porque Marcos Pardo es un grupo y en especial agradecer a Xabier Vazquez que se encargó de toda la instrumentalización. El disco fue todo muy rápido porque lo colgué y al rato ya estaba en las plataformas. Además, fue el Día de Resurrección, me acuerdo porque fue todo muy rápido. La gente me dice que está contenta y la verdad es que a la hora de presentar algo hay que darle muchas vueltas.

– “Sara” es la protagonista y la villana de la tercera novela.

– “Sara” es la protagonista de mi tercera novela. Ella es de un origen muy humilde, que no acepta esa humildad y quiere aspirar a másprivilegios. Quiere llegar a vivir en una clase alta y para ello reniega de su familia, de su pasado. Se puede pensar ya como va la historia. La visión que quiero dar es que el peor enemigo de uno, somos nosotros mismos. La moraleja es la importancia de la familia. “Sara” es la protagonista y villana, en un Madrid, donde ella tiene 18 años y acaba de salir de hacer Bachiller.

– En la primera novela fue “Luz”, ahora “Sara”. ¿Por qué mujeres?

– Porque considero que tienen más astucia en una historia, tienen ese aquel que los hombres no tenemos tentos. Las reflexiones que ellas tienen, le daban una aportación especial. No están basadas en nadie. “Luz”, por ejemplo me surgió escuchando música y cuando lo hago me traslada a otro y me invita a desarrollar historias.