Alba, a escritora premiada que toca o acordeón, fai teatro e estuda o bacharelato sanitario

“Fago teatro desde que teño memoria, toco o acordeón de forma autodidacta, sempre me gustou ler e, ao final, colles certa habilidade para a escritura. Na asociación na que aprendía música convocaron un certame literario, presenteime e gañeino. Sempre é unha motivación para continuar”, lembra Alba Guzmán Falcón (Ourense, 2003), que dentro de dezaseis días cumplirá dezaoito anos. Da súa autoría é ‘Bolboreta’, a mellor narración entre as 477 presentadas na categoría xuvenil do IV Concurso de microrrelatos da Real Academia e PuntoGal. Empregando un total de 200 palabras e 477 caracteres –o máximo permitido “eran cincocentos”, di–, esta moza conta “a historia dunha persoa transexual que comeza sendo unha eiruga ata que consegue introducirse no seu casulo”. Á súa idade acumula xa numerosos galardóns.

"O erro da educación é buscar a especialización nun só ámbito e moi pronto. A cultura xeral, ter coñecementos básicos, é moi importante. A ciencia tamén forma parte da historia"

A súa versatilidade, a súa capacidade case renacentista, fai que unhas disciplinas nutran outras, confirma esta alumna de Segundo de Bacharelato do IES Eduardo Blanco Amor da cidade das Burgas. Gustaríalle seguir cultivando a escritura na idade adulta, e de feito está a traballar nunha novela longa, “pero compaxinando escribir con outras cousas. Estou estudando o bacharelato da rama sanitaria [entre as súas opcións figura a carreira de Enxeñería Biomédica], e penso que as ciencias, a literatura e a linguaxe poden contribuír unhas ás outras. O erro da educación é buscar a especialización nun só ámbito e moi pronto. A cultura xeral, ter coñecementos básicos, é moi importante. A ciencia tamén forma parte da historia. Ademais das miñas linguas nativas, o galego e o castelán, estudo inglés, francés e alemán, e as ramas léxicas das palabras sempre van dando pistas que, por exemplo en Bioloxía, poden axudar a razoar mellor e adquirir conceptos”, explica Alba Guzmán. Se ten que se decantar por unha materia non dubida: “A historia de España é a que mellor se me dá e tamén a que máis me gusta”.

“Escribo de todo, aínda que o que máis me gusta con diferencia son os relatos breves. Estou intentando publicar un libro de novela longa e tamén fixen ensaio periodístico e teatro. O que máis me gusta é a novela negra. Estou namorada de Poe e Conan Doyle”

Non é o primeiro certame literario no que resulta recoñecida mais ser a mellor entre 477 autores novos “impresiona moito e non deixa de sorprender”, confesa. “Máis aínda cando participa tanta xente. Dá ganas para seguir pero un premio non pode ser a única motivación”, di. Alba escribe “de todo, aínda que o que máis me gusta con diferencia son os relatos breves. Estou intentando publicar un libro de novela longa e tamén fixen ensaio periodístico e teatro. O que máis me gusta é a novela negra. Estou namorada de Edgar Allan Poe e Arthur Conan Doyle”.

Preparando a selectividade

Ten un irmán máis novo, de doce anos, e a seus pais como referentes da súa paixón pola literatura, a cultura e as ciencias sanitarias. “Miña nai é enfermeira e sempre está estudando; meu pai empezou maxisterio e desfruta moito da lectura. El é a biblioteca de casa, tanto polos libros como pola súa cabeza. Encántame conversar con el”, destaca.

O premio de microrrelatos chégalle na recta final do bacharelato, coa proba de acceso á universidade á volta da esquina. Son semanas de estudo e de esixencia, nos que o tempo para a escritura escasea. “Non é tanto como o que me gustaría, porque agora neste mes a preparación é moi importante, pero escribir é a miña terapia, é o que me axuda a tranquilizarme, a despexarme entre Química e Bioloxía”.