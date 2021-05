Dos proyectos definirán la reforma del rianxo y la piscina termal de la futura Plaza de Abastos

Las obras de la primera fase de la Plaza Abastos Nº1 terminan en febrero de 2022 y la explotación de la gestión del modelo comercial todavía se desconoce para los placeros, que pidieron más información en una reunión con el gobierno municipal para, también, reivindicar los compromisos que todavía estaban en el aire.

El regidor Pérez Jácome recibió a los representantes de los comerciantes de la Plaza de Abastos “con gran talante” según califican estos últimos, para diseñar y proyectar lo que será la segunda fase de la rehabilitación y reforma del corazón comercial e histórico de la ciudad.

Por parte del gobierno municipal señalaron que acaban de encargar dos proyectos a los arquitectos encargados de la obra de reforma, para definir lo que será una necesaria actuación, como es la reforma integral del rianxo. Además, Pérez Jácome solicitó un informe técnico para ubicar la piscina termal, en el piso inferior de la Plaza de Abastos, tal y como había anunciado semanas atrás.

“Nos transmitieron que tendrán los proyectos pronto y que podremos aportar nuestras peticiones”

Estos dos proyectos esperan estar en un periodo corto de plazo, en torno a 15 días y serán trasladados a los representantes de los comerciantes de la Plaza para que lo estudien, lo analicen y hagan las alegaciones pertinentes para buscar un proyecto de consenso. Tras la crítica del regidor a una parte de los funcionarios técnicos del Concello de Ourense, culpabilizándolos de retrasar informes y proyectos, el sentir de los comerciantes es que los proyectos no se ajusten a los 15 días marcados o sean más.

De todos modos, la preocupación de los placeros no pasa por el periodo de elaboración del proyecto si no del contenido que los técnicos puedan realizar sobre el papel. Encima de la mesa, pusieron tres claves sobre las que debe pivotar la futura Plaza de Abastos.

“La accesibilidad a la futura Plaza de Abastos es una cosa fundamental que piden los ourensanos”

El rianxo: la rehabilitación de la zona más degradada de la Plaza de Abastos es uno de los compromisos que llevan pidiendo los placeros desde el inicio de la reforma. Ahora un proyecto dibujará el rianxo del futuro y el presidente de la Asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos, Emilio ‘Milucho’ González, señala que “hemos decidido que nos acompañe siempre a las reuniones un comerciante del rianxo para que escuche lo que nos dicen las autoridades. Es una parte fundamental de la plaza y necesita un lavado de cara”.

La accesibilidad: es la esencia de la nueva ubicación de la Plaza de Abastos. ‘Milucho’ dice que “si algo reclaman los ourensanos y no solo los placeros es la accesibilidad. La sociedad ourensana está a gusto con la nueva ubicación porque fomenta la accesibilidad y queremos que se mantenga en la nueva ubicación. Es otra de las cosas fundamentales que pedimos y el alcalde nos entendió perfectamente. Ahora no pedimos la pasarela desde Progreso, pero reclamamos un mecanismo de accesibilidad para que los vecinos no tengan que subir y bajar la cuesta. Era la mejor solución, pero a ver que dicen en el proyecto los arquitectos”.

La integración el parking: los placeros reclaman que la humanización del rianxo vaya acompañada de la integración del aparcamiento para mejorar la accesibilidad. El presidente de los placeros dice que “nos dicen que es un macroproyecto pero no entendemos la rehabilitación de la plaza sin la integración del párking es otro de nuestros compromisos para la Plaza del futuro”.

Próximos meses

Desde el Concello de Ourense, señalan que la previsión es licitar en “los próximos meses” los trabajos de la reforma, de modo que complementen y sirvan “como atractivo añadido para el tradicional mercado municipal”.

Los placeros destacaron la “colaboración y cordialidad de la reunión” marcando de forma definida sus compromisos para que se proyecten en un diseño que haga de la Plaza de Abastos un espacio dinámico, accesible y funcional. Sin embargo, temen que no se lleve a cabo la integración del aparcamiento ni la accesibilidad desde Progresos u otros elementos, para “inaugurar rápido un edificio más”.