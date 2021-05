Los diputados autonómicos del BNG Noa Presas y Iago Tabarés, así como los representantes municipales Luís Seara y Ruth Reza, demandaron a la Xunta de Galicia que el geriátrico que se va a construir en la antigua estación de autobuses sea de gestión pública “al 100%. La diputada nacionalista Noa Presas dijo que “facemos esta petición dentro do marco doutras demandas para un novo modelo de residencias. As nosas persoas maiores non poden estar en mans de residencias privatizadas”.