El dos por uno de Jácome: Siete escaleras mecánicas para "viajar" gratis por la ciudad, y termas de pago

El alcalde espera que antes de finales del presente año, puedan estar adjudicados siete grandes proyectos de escaleras mecánicas, uno de ellos un elevador, –dentro de su propuesta del llamado Ourense vertical– para mejorar la movilidad de los peatones en la ciudad. Fueron alguno de los avances de proyectos que adelantó ayer Gonzalo Pérez Jácome, quien también anunció que, tras las restricciones legislativas de la Xunta al modelo termal ourensano, las termas gratuitas "pasarán a la historia", serán de pago y con cita previa.

En lo relativo a los proyectos de movilidad vertical, el más ambicioso, según Jácome “y de hecho las empresas van a pelearse por conseguirlo aún cuando le saquen menos beneficio, pues va a ser un diseño estrella en España porque está en el centro de una ciudad ”, pronosticó el regidor, es el de las escaleras mecánicas de Concordia, que incluye además la humanización de esa calle, en la que el actual gobierno implantó ya el modelo de peatonalización como paso previo.

Solo este proyecto, que prevé unir en tres tramos calle Progreso, con el entorno cultural y biblioteca de San Francisco, en la parte más alta de la ciudad, costará unos tres millones de euros, avanzó. No dio por ahora, la suma total de la inversión prevista en los 7 proyectos que quiere arrancar para este año.

Gonzalo Pérez Jácome comparecía ayer públicamente para avanzar estos y otros temas tras su viaje de cuatro días a Cataluña para comprobar cómo funcionan, testar modelos y tiempos de adjudicación de este tipo de escaleras mecánicas urbanas, así como los costes de mantenimiento de las mismas, y para ello visitó municipios catalanes.

Adjudicados este año

“Esperamos que los proyectos estén ya para licitar en septiembre y adjudicados antes de diciembre de este año y son los Cruz Alta, Arturo Pérez Serantes, San Francisco, Concordia así como un ascensor desde el Barbaña, en Tarascón, las de A Ponte y Pena Trevinca. Luego tenemos previsto unas en el parque infantil de Concejo, para unir Progreso con el centro de salud” indicó el alcalde.

Uno de los problemas más polémicos señaló que han provocado el retraso es que “los técnicos realizaron estos proyectos de escaleras sin incluir en los pliegos una fecha límite para penalizar si incumple el adjudicatario, algo que está contemplado por ley” señaló.

"DO no era flor de un día"

El alcalde compareció para abordar temas de actualidad en el Concello y empezó analizando las elecciones madrileñas porque “como pronostique, se ratificó la desaparición de Ciudadanos, también subrayo la caída de Podemos, subrayó, “son partidos que están mucho después que nosotros, pero Democracia Ourensana sigue ahí,con lo que demostramos que no éramos flor de un día como decían.

Avaló la defensa de su honorabilidad que acaba de hacer el secretario xeral del PPdeG Miguel Tellado, porque que “nunca perdí el honor”, en relación a que no hubo sentencias de condena tras las denuncias ante Fiscalía de sus ediles díscolos.

Pactaría con todos, menos con sus díscolos

Fue sin embargo más cauto al analizar si esa buena sintonía que parece demostrar el PP que se mostró dispuesto a seguir apoyando la gobernabilidad,en Ourense en lo que se interpretó por la oposición como un claro acercamiento, para recuperar el bipartito con DO en el Concello.

“Yo tengo la puerta abierta a todos PP, PSOE y a todos, menos a los díscolos de mi partido esos no”, señaló lo que ya vuelve a dejar claro que pese a estar de nuevo por imposición legal en las filas de DO, esos concejales críticos no formarían parte de ningún gobierno en el que esté Jácome. Eso dejaría un hipotético pacto de PP y DO con 10 concejales Nuevamente sería necesario pulsar a la difícil oposición municipal para conseguir la mayoría imprescindible de 14 ediles de 17. Pero Jácome está dispuesto a “seguir trabando” por Ourense hasta fin de mandato.

Se acabó el chapuzón gratuito

El alcalde de Ourense se refirió también a la situación que se plantea para las termas públicas de Ourense, tras las nueva legislación de la Xunta. “Las termas públicas de Ourense, van a ser de pago, el modelo gratuito pasa a la historia” . Afirma que para cumplir la nueva ley de usos lúdicos de las aguas termales, “habrá que tener casi un operario por cada dos bañistas” tanto para vigilar el entorno, que las personas guarden distancias que la inmersión no dure más de media hora. La única posibilidad será “ese control tremendo que va a tener un coste repercutido muy superior al de las temas privada con lo que las termas gratuitas pasan a la historia, habrá que cobrar algo pues el despliegue a a ser superior a un balneario de lujo y aún así no será rentable”, indicó. Además a eso hay que añadir un sistema de cita previa. “Habrá que solicitar cita previa para ir a las termas, e incluso pagar antes, no vaya ocurrir como en la carrera de San Martiño, que hasta que se empezó a obligar a un pago simbólico, la gente se apuntaba y luego no iba, y sobraban camisetas, infraestructuras”.

"Jácome se carga la termas", dice el PSOE

Por su parte el grupo municipal del PSOE compareció ayer ante la piscina termal de As Burgas cerradas hace más de un año como el resto, para “corresponsabilizar” a Jácome y al Partido Popular y en lo que califica de destrozo termal en Ourense” y anuncia que llevará una iniciativa al pleno municipal de este viernes para instar a la Xunta de Galicia a estudiar una solución “urgente” al cierre de los espacios públicos termales de la ciudad; una iniciativa para la que espera “unanimidad y consenso político”. Así lo anunciaron los socialistas después de que el alcalde había manifestado públicamente que el modelo termal ourensano estaba “ finiquitado” por culpa de la entrada en vigor de la nueva ley de aprovechamiento lúdico de las aguas, un cambio normativo “perpetrado por el PP de espaldas a la ciudad” para “ fulminar” la oferta pública termal, esto sumado afirman a lo que dijo el regidor de que las termas no van a ser gratuita ”señalan. “Ayer Jácome anunció con esas declaraciones,el certificado de defunción de nuestro modelo termal”, lamentó el concejal Javier Rey.