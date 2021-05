Los vinos de la D.O. Monterrei estarán presentes en el ‘showroom’ Vidivinos que se celebra en Alicante. Será la primera vez que sus tintos y blancos formen parte de este ‘showroom’, destinado al sector profesional y que tiene por objeto impulsar la comercialización directa entre productores y distribuidores. Estarán los vinos de 18 bodegas: Ladairo, Pazos del Rey, Pazo das Tapias, Gargalo, Castro de Lobarzán, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Terrae Monterrei, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Tabú, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo) y Manuel Vázquez Losada.