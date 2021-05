La D.O. Ribeiro logra ocho medallas en el concurso nacional Vinespaña, un gran oro, cinco oros y dos platas, en un concurso de vino que se celebró del 27 al 29 de abril en Almendralejo, Extremadura. La medalla de Gran Oro recayó en el vino Priorato de Razamonde 2020, de la bodega con el mismo nombre, las medallas de oro para los vinos de la cosecha 2020 Alter, de la bodega Priorato de Razamonde, Mónica Albor Treixadura Godello Loureiro, de la colleiteira Mónica Albor Rodríguez, O Cotarelo, de Benigno Ríos Mosquera, Ramón do Casar Varietal, de Adega Ramón do Casar y para el de la cosecha 2019, Seika, de la bodega Quinta do Rebolo. Por último, ramón do Casar Lento 2017 y Ramón Do Casar Treixadura 2020, ambos de Adega Ramón do Casar, obtienen las dos platas.