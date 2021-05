Un gesto tan cotidiano y a la vez tan importante como el lavado de manos ha sido clave en esta pandemia para evitar la transmisión del virus. El mensaje, repetido día tras día desde todos los ámbitos, pero especialmente desde el sanitario, ha calado y hoy, señala Ana Gómez, enfermera del área de Calidad del CHUO, “el lavado de manos es mucho más visible y la gente es más consciente de la importancia que tiene hacerlo de manera correcta”.

Para celebrar este día, los hospitales de Ourense y O Barco programaron actividades encaminadas a formar sobre esta técnica que, en el caso del personal sanitario, es importante realizar bien porque protege a los profesionales y pacientes frente a las infecciones. En el hospital público de Valdeorras, enfermeros y alumnos de Enfermería y Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico orientaron sobre la correcta higiene de manos a las personas que acudieron a vacunarse.

En el CHUO, el personal del servicio de Medicina Preventiva y de la Unidad de Calidad impartió un taller a los niños ingresados en Pediatría en el que, a través de manualidades e incluso bailes, enseñaron a los niños a lavarse bien las manos. “Con luz ultravioleta y un líquido especial pudieron comprobar qué partes de las manos quedaban sin lavar”, explica Gómez. Los niños, apunta, “nos han sorprendido mucho, han tolerado muy bien la mascarilla y son muy conscientes de la importancia de lavarse bien las manos y usar gel hidroalcohólico”.

Desde el área sanitaria inciden en que los guantes “no es higiene de manos” y son poco efectivos si no se acompañan de un buen lavado de manos. Además, no son biodegradables por eso no se deben usar si no procede, especialmente cuando la pandemia ha incrementado su uso en el sector sanitario. En los cribados poblacionales realizados en Ourense en el primer trimestre de este año se consumieron 116.239 guantes de nitrilo. Cada mes, los centros de salud de la provincia consumen 1.859.827.