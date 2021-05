La reedición del pacto planea en el Concello, tras defender el PP “el honor de Jácome”

“Ya no pesa ninguna duda sobre su legalidad. Nos hemos ido del gobierno local de Ourense por una serie de dudas judiciales planteadas por concejales del propio grupo del alcalde de Ourense, y lo cierto es que la justicia no les ha dado la razón, y no pesa ninguna duda de legalidad sobre él . Tenemos que devolverle el honor al señor Jácome”.

Estas declaraciones, realizadas por el secretario xeral del PPdeG Miguel Tellado, en Radio Líder Galicia, y en un programa presentado por Javier Sánchez de Dios, han abierto la espita, y dejado la convicción, que no desmienten incluso fuentes de DO, de la posible reedición de un pacto de gobierno, oficial o encubierto, entre el PP y sus exsocios de Democracia Ourensana.

El presidente de la ejecutiva local del PP y concejal en Ourense, Jesús Vázquez negaba haberse reunido con Jácome y señalaba que ”es el señor Tellado el que tiene que aclarar esas palabras. Nosotros no tuvimos ningún contacto con Jácome. Lo que hicimos por ahora es una oposición constructiva”, indicó.

Por su parte Gonzalo Pérez Jácome regresa hoy de su periplo de cuatro días por Cataluña (a donde se fue probar modelos de escaleras mecánicas) y regresa más fuerte que nunca, y con una rueda de prensa que ya anuncia con sorna en sus redes, convocada para hoy en la que todo apunta que va a apretar tuercas. Ahora son otros los otros, incluido el PP los q que tienen que llamar a su puerta y podría presentar una reestructuración de su microgobierno local.

En esta entrevista radiofónica de Tellado, que ha creado nerviosismo hasta en su partido, el secretario xeral del PPdeG deja claro que el actual alcalde de Ourense es un señor “honorable” tanto en la gestión de la alcaldía como de su partido, DO, tras los fallos judiciales.

Si atacó duramente al fallido socio, el PSOE y en especial a su portavoz municipal, Rafael Rodríguez Villarino por no haber dimitido como se le pidió, para poder hacer un gobierno de coalición PP-PSOE

“La perrencha” del PSOE

“Sentimos la perrencha del PSOE”, argumentó literalmente Tellado, “pero no les vamos a regalar la Alcaldía de Ourense por muy víctima que se sienta Villarino”.

Afirmó que van a recibir “su propia medicina, porque el PSOE no aceptó que gobernaba la lista más votada. Ellos querían gobernar donde eran la más votada y cuando no señaló.

“Les propusimos un gobierno no aceptaron. El PSOE es muy sectario, y nosotros no podemos pactar con quien no nos mira ni a la cara en relación a Villarino) y que pasa un día si y otro también insultándonos”.

Pese al aparente arrepentimiento, Tellado defiende que el PP rompiera entonces el pacto con DO. “No conozco a nadie que haya abandonado un gobierno, renunciando incluso a las competencias que teníamos, por unas dudas que en ese momento eran legítimas”, indica en relación.

Miguel Tellado ratificó su preocupación por la “gobernabilidad en Ourense” una preocupación que abre la puerta, con total afabilidad a un Jácome, muy crecido y que es ahora el dueño del picaporte.

“Dejen de blanquear a Jácome"

Tras conocer las declaraciones de Tellado, el PSdeG-PSOE de Ourense reclama a los responsables del Partido Popular que “dejen de hacer el ridículo repartiendo carnés de honorabilidad” entre la corporación municipal, con el “fin de blanquear a Gonzalo Pérez Jácome” y “salvar así los muebles del partido”, mientras mantienen a la tercera ciudad de Galicia “bloqueada en el abismo”. El secretario de organización provincial, Juan Carlos Francisco, denuncia la “absoluta falta de responsabilidad” de los conservadores, centrados ahora en “blanquear a un alcalde” que “pasó de letal a honorable para sostener el frágil poder municipal de Feijóo”. “El Partido Popular está desnortado tras obtener los peores resultados electorales de su historia y tienen a los ourensanos como rehenes de sus líos en la capital ourensana”, advierte el secretario. “La falta de líder local sólido, estrategia y plan de ciudad, provocó que el único proyecto político del PP sea darle brillo a Jácome hasta convertirlo en su gran referente municipal en Galicia”, resalta el secretario de organización. Francisco cuestiona las últimas “loas” del secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado.