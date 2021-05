Funcionarios en pie de guerra: "El alcalde nos acosa"

“El sistema de control de funcionarios que iba a poner en marcha en el Concello el día 3 de mayo no está implantado.Es otra patada del alcalde después de insultarnos constantemente. Sufrimos acoso y encima está desmantelando servicios municipales. Están en riesgo ahora la Unidad de Conductas Adictivas y la Unidad de Día”. Es parte del manifiesto al que dio lectura ayer a Junta de Personal en protesta por el malestar de los trabajadores del ayuntamiento.

Ayer ante la Plaza Mayor y con el alcalde de regreso de sus cuatro días en Santa Coloma de Gramenet, en Cataluña, probando escaleras mecánicas y cosas similares para Ourense, los trabajadores escenificaron su malestar, y anunciaron que este viernes se concentran en la Plaza Mayor, como medida de protesta.

“El alcalde en funciones Armando Ojea, señaló ayer que solo falta llevar a la Mesa General de Negociación, el sistema de control de jornada laboral, no sabe que esto se aprobó hace ya hace cuatro años en una Mesa General de Negociación cuando él estaba en la oposición, pero lleva ya dos años en el gobierno y aún no le ha dado tiempo de informase”, denunciaron. Dieron lectura además a un manifiesto en el que denunciaron “el desmantelamiento progresivo de servicios desde de Cultura, Voluntariado, Juventud, Universidad Popular y tenemos serias dudas de que no esté también en trámite el desmantelamiento de la Unidad de Conductas Adictivas y de la Unidad de Día”, alertan.

Esta situación se produce con traslado de personal y vaciado de dependencias municipales, sin conocimiento de los jefes de Servicio, ni del director General de Recursos Humanos, y obviamente ni de los representantes de los trabajadores”, advierten en su manifiesto.

Añaden que “se están produciendo casos de acoso laboral en los servicios antes reseñados, al tener a empleados municipales sin trabajar, para así justificar el desmantelamiento, servicios en los que es había trabajado ya en la programación de actividades y el alcalde decidió tirar por tierra todo el trabajo hecho” ,aseguran.

Cese de los “messi”

Alegan que “tenemos tres altos funcionarios, director de RR.HH, de Inteligencia Artificial, y el “ Messi” de la Administración local, que suman más de 250.000 euros brutos al año, que venían para salvar la patria y todo sigue igual por no decir peor. Lo único que ha salvado el alcalde con estos tres héroes ha sido sus bolsillos. Por todo ello pedimos el cese inmediato de los mismos y que la cuantía de sus nóminas se destine a obra social”.