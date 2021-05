La Mancomunidad de Montes Vecinales en Man Común Serra do Xurés, que agrupa a 10 asociaciones, celebró recientemente su primera reunión tras constituirse legalmente. Abordaron su postura ante la redacción del Plan Rector de Uso e Xestión do Xurés (PRUX), que ya se inició en 2018. Ponen de manifiesto su descontento ya que en su elaboración “reclamamos nuestra presencia desde el principio, que se nos tenga en cuenta y no esperar al periodo de alegaciones que es un plazo corto de tiempo”. Así, acordaron que de no ser convocados con tiempo a una reunión lo solicitarán formalmente. Ello no será necesario ya que el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, confirma que en esta primera semana de mayo serán llamados a una reunión con la directora xeral de Patrimonio Natural, María Belén do Campo, en la sede del parque en Lobios.

La Mancomunidad celebró una su primera reunión, la mitad presencial y el resto por videoconferencia. Se acordó la cuota inicial de 200 euros, que se justifica con facturas procedentes de la legación y trámites administrativos para constituir la entidad, y también se abordó la postura a tener frente a la redacción del PRUX. Se sienten descontentos y recuerdan que en 2019 Lobios, Muiños y Entrimo hicieron plenos de apoyo a las propuestas presentadas por los comuneros para la redacción del plan y “no tuvimos noticias ninguna”, apuntan desde la entidad de comuneros.

En 2018 se enteraron de que se iba a redactar el plan y “tratamos de organizarnos” y de ahí surgió la idea de mancomunarse para “hacer más fuerza y tener una única voz”. La Administración contrató entonces a una UTE para su redacción y se “reunió dos o tres veces con nosotros, y les dijimos nuestras inquietudes”. Los comuneros redactaron sus alegaciones, más bien propuestas, y para ello acudieron a un despacho de abogados para darle un encaje jurídico, y “las presentamos”.

Pero la Administración rompió el contrato con esa empresa y “no supimos nada más, ni nos citaron a más reuniones”. A principios de este año se enteraron de que hubo reuniones telemáticas con los alcaldes de los tres concellos para darle impulso al PRUX, y “no se hizo referencia a nuestras propuestas y a los apoyos de los alcaldes en los distintos plenos”. Tras manifestar públicamente su queja, el delegado de la Xunta en Ourense “nos dijo que había un mal entendido”, y entonces la alcaldesa de Lobios cita a una reunión a las comunidades de montes, asociaciones de vecinos, empresarios, y demás, y “nos piden estar tranquilos, que se va a contar con nosotros”.

Pero de todo lo visto hasta ahora “todo indica que una vez más no van a contar con nosotros”, y acordamos una manera de actuar y es “exigir estar presente en las negociaciones desde el principio y no esperar al periodo de alegaciones pues será tarde para atender nuestras propuestas” .

Asimismo, explican lo importante de sus peticiones frente a la de otros colectivos. Por ejemplo, “mientras el empresario puede establecerse por una inversión o lo que sea, y mañana marcharse, nosotros somos los dueños del monte, nos quedamos aquí, y nos va afectar siempre ese plan y a ellos solo mientras estén”.