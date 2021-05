El brazo voluntario que acompaña al cáncer: “Aprendemos lecciones de vida”

“Me hice voluntaria porque mi marido murió de cáncer”. La que habla es Milucha Rodríguez, unas de las 131 voluntarias de la Asociación Española Contra el Cáncer, en Ourense. Ella tiene heridas que no cicatrizan y que solamente el paso del tiempo es capaz de calmar. Ella hace más de cuatro años que ayuda en la prevención y la visibilización de los diferentes tipo de cáncer, a pide de calle.

"El cáncer es algo que está ahí y nos puede ocurrir a cualquiera"

“Cuando me faltó (su marido), fue lo que me apetecía, empezar a ayudar a la entidad, de la que ya éramos socios, y era lo que me interesaba y creo que es lo necesario”. Enfatiza en que “es importantísimo acercarle a la gente lo que significa el cáncer, porque es algo que está ahí entre nosotros y que nos puede ocurrir a cualquier”. La falaz inmunidad de no padecer cáncer a corto plazo, es la misma que respira la sociedad con la pandemia.

Nieves Fernández y Pepa Pereira suman 20 y más de 15 años siendo voluntarias. Ambas desarrollan su faceta más solidaria en el hospital ourensano. Milucha dice que “hacen una labor maravillosa, porque cuando estaba mi marido ingresado eran una alegría. A veces le decía que si tenía bocadillo de jamón ibérico y le contestaban que estaba llegando. Su función es maravillosa”.

Nieves y Pepa conducía el carrito de las conversaciones por las habitaciones de los pacientes oncológicos ingresados en el CHUO, ofreciéndoles comidas con sabor a sonrisas, miradas cómplices y bebidas que eran aire fresco, en medio de una realidad encapotada. Nieves dice que “se echa de menos ese contacto, ahora mantenemos el contacto y la atención telefónica pero no es lo mismo”.

Pepa añade que “lo gratificante de todo, es lo que recibimos nosotras, nos dan lecciones de vida”. Nieves asiente y continúa diciendo que “ibas con el carrito le ofrecías lo que tenías, pues un día era una cosa otro día era otra, pero era algo muy cómodo para romper la barrera de lo desconocido e iniciar una conversación”.

“Hay momentos en los que es más difícil ser acompañante que ser paciente"

Pepa mira a Nieves y añade que “siendo voluntario llegas de otra forma a la gente, muchas cosas que no son capaces de expresar con las profesionales nos lo dicen a nosotras”. Milucha asiente, ella fue acompañante, y Nieves reitera que “hay momentos en los que es más difícil ser acompañante que ser paciente, porque parece que la enferma tiene derecho a quejarse, pero el acompañante tiene que ser fuerte, tiene que ser esa persona que no se hunde. Y a nosotros se nos tiene hundido mucha gente, porque son cosas que no pueden contarle ni a su familia ni al paciente. Y nosotras somos ese hombro en el que se desahogan”.

Un “Camino” de vida

En 2019, la AECC organizó el proyecto, “Camino de superación”, para animar al optimismo a las personas con cáncer., tres etapas del Camino de Santiago, de las que solamente se pudo realizar una. Un mensaje de esperanza del que ellas fueron partícipes.

"Nos dan auténticas lecciones de vida"

Milucha describe “ellos nos aportan ganas de vivir. Porque por muchos problemas que tengas tú, desgraciadamente siempre hay más personas que van a tener más que tú. En el Camino nos lo pasamos de maravilla y ya hay ganas de hacer otra. Por ejemplo, una persona que estaba con la quimio, que va al viaje, que camina como cualquiera, que al terminar por la noche el recorrido se ponga a cantar y bailar con todo lo que tiene, es una lección, es una auténtica lecciones de vida. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidas, por todas esas ganas de vivir”.

Mientras Pepa asiente y se ríe con la mirada, Nieves coge el testigo: “Lo pasamos genial, e incluso lo teníamos comentado, una paciente que era muy negativa y muy hermética y se transformó, en el Camino fue una persona abierta, alegre y cercana”. Pepa agrega que “es tan importante el acompañamiento a esas personas, el darles ánimo, el transmitirles alegría...”.

Son el brazo voluntario que acompaña al cáncer en el día a día. Belén Pérez, Jacqueline Rodríguez y Kelly Pereira son las coordinadores de Ourense, O Barco y Verín y engrandecen la labor de las voluntarias, la mayoría de ellas mujeres. Nieves, Milucha y Pepa respiran alegría, hablan con sinceridad y escuchan atentas las historias de vida de los pacientes. Como decía el difunto periodista David Beriain, “hay que aprende a mirar, a escuchar, pararse a pensar y trabajar la expresión”. Ellas tienen esa lección aprendida.

Las ‘rutas saludables, nueva sede y fomento del voluntario rural

La AECC en Ourense tiene en marcha la puesta en escena de su nueva sede en Doctor Marañón, con una estructura modernista y que un corto periodo de plazo darán a conocer cuando todo esté preparado para su inauguración pública. Desde el interior el equipo ya diseña nuevos programas y actividades como serán las ‘Rutas Saludables’.

Explican que pretenden fomentar la rutina deportiva, mediante andainas por diferentes puntos y recorridos para dejar atrás el sedentarismo y ser un punto de socialización: “Están abierta a todos, no solo a usuarios de la asociación”.

También hace una llamada al voluntariado para fomentar y visibilizar el cáncer y la labor de la entidad, no solo en el ámbito urbano, si no en el ámbito rural, donde ya suena un nuevo gancho. “Si eres de Petín, llama con Jackeline”, bromea la responsable de la zona de O Barco de Valdeorras.