El alivio de la reapertura de la frontera lusa: “Vimos que no había control y pasamos”

La panadera que hace el reparto desde el Concello de Verín llegaba tarde a Feces de Abaixo. Son las 9.00 horas y la mujer acababa de acudir al cribado que se estaba realizando en la villa verinense. “Chego tarde, chego tarde”, dice con prisa a pocos kilómetros de la frontera lusa entre la localidad ourensana y Vila Verde da Raia. “Esta semana había controles y hoy no hay así que pasaremos”.

La frontera lusa entre Feces y Vila Verde estaba abierta al paso sin ningún control después de que el gobierno luso anunciara la reapertura de los pasos, tras tres meses de cierre y controles. En uno de los supermercados que acababan de abrir, llega un vecino luso. “Esta semana, había controles, pero hoy ya dijo el presidente que no habrá, pero no sé si podemos o no entrar en Ourense y en Galicia, pero como me acerqué y vi que no había ningún control, pues pasé igual. Aquí (Ourense) las cosas están más baratas”, dice el vecino portugués.

El anuncio de la reapertura generó confusión en la comunidad de la ‘raia’, que todavía ayer se mostraba dubitativa sobre si las fronteras estaban todas abiertas o se mantenían con restricciones por el cierre perimetral que tiene la Comunidad de Galicia.

Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia, se mostró molesto con la decisión porque “nos enteramos por los medios de comunicación” y señaló que “cambia la situación completamente”. Desde la Xunta de Galicia, se envió una carta al ministro del Interior para asegurar el cumplimiento de la medida del cierre perimetral que impera en la comunidad.

A día de hoy, sí al turisteo

A la hora del cierre de este periódico y con las normas establecidas por ambos gobiernos, los pasos transfronterizos permanecían abiertos completamente por lo que cualquier persona que quisiera pasar el fin de semana, ir a un restaurante y pasear por el país vecino lo podría hacer sin ningún tipo de control o de justificación por motivos laborales, económicos, sanitarios o de dependencia.

Un verinense que aparca para entrar al supermercado señala que “no, as últimas noticias son que non se podía pasar, que a Xunta dixo que Galicia seguí pechada, pero esto é como todo, unha cousa é que se deba non facer e outra que non se poda facer”. Esa filosofía la apoya una mujer que está a punto de salir de la tienda de al lado: “Lo que hay que hacer es decir las cosas claras, porque ahora mismo no sabemos si podemos pasar o no”.

Abrazo fronterizo

El alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, y el presidente de la Cámara Municipal de Montealegre, Orlando Alves, se abrazaron después de la reapertura para escenificar el alivio en el paso que une los dos concellos. Un mes después, y en territorio neutro, se abrazaron por la movilidad de ambas comunidades. El alcalde de Baltar señaló que “es un alivio para todos y para los transportistas”.

“En Portugal o en España, pero hay que cumplir las medidas”

Purificación Pereira tiene un supermercado a 50 metros de la frontera entre España y Portugal y ella tampoco sabía a primera hora de la mañana que las fronteras estaban completamente libres de controles y abiertas. “Qué más dará que estemos en España o en Portugal, lo que hay que hacer es cumplir con las medidas ya sea allí o aquí”, arguye mientras coloca las despensas.

Ella se mostraba confusa, “realmente no sabemos, dicen que ya están abiertas, pero otros dicen que solamente pueden pasar por causas justificadas. Una cosa es lo que se tiene o se deba hacer y otra cosa es lo que se pueda hacer. Sin controles pasarán más coches y eso nos beneficia”.