El PSdeG aprueba una declaración de apoyo a Villarino y por la democracia en Ourense

Ayer vencía el plazo dado por el PPdeG para firmar un pacto de gobierno con el PSOE en Ourense como alternativa al que encabeza el alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Un pacto que, para materializarse, debía cumplir una condición irrevocable para los populares, la dimisión y renuncia a su acta como concejal, del portavoz del PSOE, y candidato más votado en los comicios electorales al Concello de As Burgas, Rafael R. Villarino

Pero el PSdeG no solo decidió no meter en un brete a él mismo, y al PP, aceptando esta dimisión que crearía otros conflictos –¿y ahora a quién ponemos de alcalde o alcaldesa? ¿Autorizaría Ferraz ese pacto? – si no que decidió celebrar la asamblea de su Comisión Ejecutiva Gallega en Ourense, para aprobar una declaración institucional “por la calidad democrática y el respeto a la ciudadanía de Ourense”, y para dar de paso el apoyo implícito a Rafael R. Villarino.

El viernes día 30 era el límite que había puesto el PP para ratificar si

“El PP ofreció generosidad”

líder gallego del PSdeG Gonzalo Caballero, rodeado de su plana mayor, señalaba que ese acto de ayer en Ourense pedía a Alberto Núñez Feijóo y a Manuel Baltar “que rectifiquen estos tics antidemocráticos” pues considera que con esa petición estaban vulnerando “la decisión de la ciudadanía” en las urnas.

Caballero señaló que “lo ocurrido en la política municipal es muy grave y que no se puede consentir. En democracia son los ciudadanos los que deciden quienes los representan y los que ponen y quitan concejales y el PP en un intento de convertir las instituciones de Ourense en su propiedad, trataron de decidir quien puede estar o no en las instituciones”, reiteró.

Por todo ello solicitó desde Ourense que “todos los demócratas debemos exigir una rectificación al PP de Feijóo y a Baltar y el PP de Ourense, pues abrieron camino peligroso de retroceso democrático”.

"El PSOE se victimiza"

El presidente local del PP y concejal al Jesús Vázquez, era el primero en dar por roto cualquier posibilidad de gobierno ya a primera hora. “Hoy finalizó el plazo ofrecido por el PP de la ciudad para que el PSOE se sentara con los populares a hablar de un futuro gobierno de coalición entre ambas formaciones políticas, liderado por un alcalde o alcaldesa socialista” señaló algo que no habían confirmado claramente hasta ayer. Afirma que en lugar de optar por un gobierno de coalición y un alcalde del PSOE repitieron “que daría estabilidad”, los socialistas prefirieron desviar la atención hacia escenificar una artificial victimización de su portavoz para no tener que responder a lo realmente importante, que era a posibilidad de alcanzar un gobierno de coalición para Ourense con un alcalde o alcaldesa del PSOE, que fue la propuesta que siempre pusimos arriba de la mesa desde hay más de seis meses”, insistió Jesús Vázquez Abad.

el PSOE hacía dimitir a Villarino como edil, para que este no gobernase en la sombra, según el temor de los populares. El presidente local del PP y concejal Jesús Vázquez señalaba ayer tras vencer el plazo que “el PSOE nunca quiso hablar, ni tan siquiera escuchar, la posibilidad de que las principales fuerzas políticas del país planteasen unirse para garantizar la estabilidad en la gobernabilidad de Ourense”.

Añadió Vázquez que “el PP ofreció generosidad, tal y como demanda la ciudadanía ourensana, pero el Partido Socialista prefirió pensar en el PSOE antes que en Ourense”, señalaba ayer Jesús Vázquez Abad. Por su parte el