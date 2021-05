El perfil del paciente COVID en Ourense: 47 años y confinado en casa por el virus

La edad media entre los pacientes con complicaciones graves de coronavirus , y que requieren ingreso es de de 68,9 años, con una mínima presencia de mayores de 80 años. Del total de los 271 casos positivos registrados ayer en la provincia de Ourense, solo son 18 los pacientes ingresados en planta, 15 en el Hospital Universitario de Ourense y 3 en el de Verín. También hay 11 pacientes en estado grave en las unidades de críticos. En este caso, la edad media de estos pacientes críticos es ligeramente inferior entre con una media de 63,1 años.

La situación en el hospital ourensano no es preocupante, pero los pacientes críticos sí que son un guarismo y una tendencia que desde la dirección del CHUO tienen muy vigilada. La directora de procesos asistenciales, Mar Vázquez, señala que “la hospitalización convencional no nos preocupa, pero estamos pendientes de la evolución de los ingresos en críticos. La cadencia de las hospitalizaciones en las unidades de críticos no es constante, si se me permite la expresión, es a cuentagotas, pero ahora que estamos recuperando la actividad quirúrgica plena, esperamos que la presión asistencial no nos obligue a la desprogramación quirúrgica”.

Además, también señala que “los pacientes que tenemos en la actualidad en unidades de críticos son casos actuales y recientes”. Sobre el tema del fin del decreto del estado de alarma, opina que “el final del estado de alarma tendrá repercusiones por los cambios que se producirán en el comportamiento de la sociedad, a priori. Y eso es algo que nos preocupa, porque cuanta menos medidas, más casos y cuantos más casos e incidencia, ingresos esa variable no falla”.

Vacunación y restricciones

Los equipos de vacunación cumplieron con otra jornada de administración de dosis masivas donde ayer se pusieron la pauta completa de las dosis un total de 3.060 personas. Además de estos ya casi inmunizados, se pusieron u total de 933 dosis en el hospital ourensano, 260 en O Barco, 546 a domicilio con Janssen y un total de 450 en los servicios de atención primaria. La previsión cumple con los criterios marcados para llegar al domingo con más de 50.000 personas con la pauta completa e iniciar la semana que viene el tramo de edad de 60 a 70 años.

Ayer el subcomité clínico de la Xunta de Galicia dibujó un nuevo mapa de restricciones donde Cualedro seguirá en el nivel máximo de restricciones con más de 900 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. En el mismo nivel, se meterá Laza que tiene 6 casos positivos activos. Hoy el Sergas hará un cribado a 3.000 vecinos de la comarca para tratar de frenar la expansión del virus en la región verinense.

En el nivel alto, estarán Muíños y Petín, a los que se les une A Merca y Verea, con cuatro casos activos cada uno. Y en el nivel medio-alto de restricciones, estarán Lobeira, Lobios, Verín Cartelle, O Barco y Carballeda de Valdeorras que pasará del nivel máximo de restricciones al nivel medio-alto, después de 23 días. Este nuevo mapa entrará en vigor el próximo lunes a partir de las 00.00 horas.