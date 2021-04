El PSOE inicia contactos en Punxín para retirar de la alcaldía al PP

Las ediles socialistas consideran que “dos años son más que suficientes” para ver que “es incapaz” de trabajar día a día por los intereses de los vecinos, y consideran que el principal problema actual es el alcalde del PP, Manuel Vázquez, con el que consideran que “es imposible” que Punxín avance.

Pero a mayores, aseguran que esta pandemia “vino a mostrar lo que llevábamos mucho tiempo reclamando”, que el Concello de Punxín “precisa de un cambio”, y aseguran que éste sería de un alcalde o alcaldesa que trabaje al lado de los vecinos y no de espaldas a ellos” . Un cambio que “tenemos la oportunidad de hacerlo posible”.

Así, la portavoz del PSOE en Punxín, Lorena Peleteiro, subraya que “es el momento de mostrar que lo que de verdad nos importa es Punxín” y que “nosotros estamos dispuestas a hablar, negociar y llegar a acuerdos con el fin de que gane Punxín y los vecinos”. Asegura que “las reclamaciones” vecinales ante la “incapacidad” y la “pésima” gestión del alcalde “son cada vez más frecuentes”, por lo que hacen un llamado al edil no adscrito para que haga posible un “cambio” .

Una propuesta de la que tanto Vázquez como González aseguraban ayer no saber nada, por lo que les tomó por sorpresa sobre todo porque por la mañana estuvieron todos juntos. El regidor apunta que hasta ahora siempre contó con el apoyo de González, y “no me parece que me pueda dar la espalda” pero tampoco se atreve a creerlo con total certeza ya que “en política cada uno tira para su lado”.

Por su parte, el edil del grupo de no adscrito asegura que no sabía nada de la intención del PSOE y considera que lo más adecuado en estos casos es que “primero hablara conmigo” antes de anunciar nada. Asimismo, dice que aunque él las apoyara no les llegaría, ya que necesitarían otro edil más. Y es que el PP tiene tres ediles, el PSOE dos, y no adscrito y CxG uno cada uno.