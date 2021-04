El Bloque Nacionalista Galego 8registró ayer varias iniciativas para recuperar las conexiones de ancha distancia y tren hotel y las frecuencias y horarios completos del AVANT, especialmente el tren de las 6.45 h oras que poseía una alta demanda entre los ourensanos. Las líneas de ancha distancia habían sido suspendidas y las frecuencias del AVANT reducidas en el confinamiento del año pasado, atendiendo a la bajada de la movilidad de aquella altura, mas ahora, los desplazamientos se recuperaron por lo que Renfe debe reinstaurar todas las conexiones ferroviarias. “Ourense leva anos sufrindo unha política ferroviaria que non dá prioridade ao artellamento do territorio e mesmo non corrixe agravios históricos como a falta dun tren que conecte as principais cidades do país”, señaló Néstor Rego.