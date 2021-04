El PP critica que el gobierno bipartito de Ribadavia, PSOE-RenC, anunció el arreglo del entorno de la Porta Nova “cuando sabían que no tenían los permisos sectoriales obligatorios para poder pedir la subvención”, y que un informe de Patrimonio que llegó el día 7 indicaba que las obras a realizar no se ajustaban a las cualidades del lugar, por lo que no se autorizaban. Señala que el bipartito presumió de presentar el proyecto anticipándose a la fecha límite, cuando debían saber que no disponer de los permisos era motivo de rechazo.

Desde el grupo de gobierno aclaran que “en el Concello no consta” que la Xunta denegase nada todavía, y solo se hizo un requerimiento para modificar un proyecto que presentaron en el plazo de dos días, mientras otros concellos los prepararon con antelación. Explican que el bipartito en su primera semana tuvo que acelerar los tramites de solicitud, al ser subvenciones de concurrencia no competitiva, cuyo presupuesto se agota con las primeras solicitudes.