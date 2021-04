O escultor que modelou Otero Pedrayo

O escultor Manuel Buciños recibiu onte o Premio Trasalba 2020 que concede a Fundación Otero Pedrayo en recoñecemento ao traballo a prol da cultura galega e do galeguismo. A tradicional festa literaria, adiada por mor da pandemia, reduciuse en cumprimento das normas sanitarias e o acto, no exterior do pazo, foi sinxelo con presenza exclusiva de familiares, achegados e membros da fundación. Asistiron, entre outros, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

Manuel García Vázquez é Manuel Buciños pola súa aldea natal en Carballedo (Lugo), que o escultor asumiu como nome artístico. Na aldea de Buciños foi onde o artista se encerrou dous anos e desenvolveu o seu estilo de esculpir logo de coñecer a Ramón Otero Pedrayo. Así o contou onte, na súa intervención tras recibir o premio, que consiste, precisamente, nunha peza escultórica do patriarca das letras feita polo propio Buciños.

“Teño unha débeda moi grande con Don Ramón, que non lle podo pagar pero vouna admitir e facela pública”, dixo ao comezo da súa intervención. Relatou que tivo a sorte de coñecer a Otero Pedrayo cando chegou a Ourense logo de rematar Belas Artes. “Eu era un rapaz novo que quería facer unha arte nova, provocadora. Daquela estaba de moda o abstracto e empecei por ese camiño. Pero cando coñecín a Don Ramón empezoume a falar do amor a Galicia, á terra, dun nacionalismo respetuoso, sen fronteiras, e metinme outra vez na Galicia que eu deixara tempo atrás”.

“De novo quería facer unha arte provocadora, abstracta, pero coñecín a Don Ramón e faloume de Galicia, da terra; grazas a él fago esta escultura”

Esa vivencia fixo que replantexara a súa forma de concebir a arte. “Entón cambiei, deixei o abstracto e propúxenme facer unha escultura galega, con sentimento, que non tivera que explicar, que falara ela soa e se comunicase cos demáis. Encerreime en Buciños un par de anos e dediqueime a crear un estilo persoal. Costoume pero conseguino”. Foi así como deixou de titular as esculturas “para que falasen soas cos meus veciños e co resto de mundo”.

“Deixei o abstracto e propúxenme facer unha escultura galega, con sentimento, que non tivera que explicar, que falara ela soa e se comunicase cos demáis"

Esa era a idea de nacionalismo de Don Ramón, explicou, “coller a savia da nosa terra pero sen poñer fronteiras nin aduanas. Esa idea de Galicia tan profunda foi a que me fixo cambiar a min, eu entendina e volvín a Buciños, ao contacto coa terra porque eu era fillo e neto de labregos. Grazas a Otero Pedrayo fago esta escultura, que creo que comunica”, admitiu.

Renovación da escultura galega

A Fundación Otero Pedrayo recoñece con este premio a excelencia artística de Buciños na “renovación da escultura galega contemporánea, a súa xenerosidade vital e o seu insobornable compromiso de fidelidade coa terra”.

O conselleiro de Cultura felicitouno tanto porlo galardón como pola súa traxectoria ao ser “un dos artistas con máis obra nas principais cidades e vilas galegas, que están integradas na paisaxe urbana e tamén na vida dos cidadáns que gozan delas en rúas e prazas a diario”.