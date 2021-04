Libreros con “vocación callejera”

Los libreros de Ourense volvieron ayer a la calle Paseo para celebrar su día grande, el 23 de abril. Aunque la fiesta nació en Barcelona se ha convertido en una fecha de referencia para el sector y también para los amantes de la lectura que disfrutan ojeando libros en los puestos al aire libre, y para los menos aficionados que rebuscan entre los títulos y se dejan asesorar por el librero.

-Uno para Luisa, dice un cliente recién llegado al puesto de Pilar Rodríguez, propietaria de la librería Feijóo de Ourense y presidenta de la Federación de Libreros de Galicia. En menos de tres segundos, el hombre tiene en la mano un ejemplar de Sira, la última novela de María Dueñas. Se lo lleva con el 10% de descuento que este día se aplica en todas las librerías, un clavel y la seguridad de que acertará porque la recomendación viene de la librera. Es el don del oficio, conocer los gustos del cliente y saber qué libro le va a gustar.

Buena afluencia desde primera hora

Para los libreros ourensanos ayer era día de fiesta. Siempre lo es el Día del Libro, pero esta ocasión era especial porque era la primera feria en la calle desde el inicio de la pandemia. “El año pasado lo teníamos todo preparado pero no pudo ser y teníamos ganas; este día es muy importante porque cada vez tiene más auge y aumentan las ventas”, señala José Manuel García Mosquera, presidente de la Agrupación de Libreros de Ourense. El regreso a la calle se vivió con emoción en el sector, pero también entre los clientes. “Desde primera hora se ha notado muy buena afluencia”, señala.

Pilar Rodríguez, que atiende dos puestos, uno dedicado exclusivamente al libro infantil, no disimula su alegría: “Estábamos deseándolo, nosotros tenemos vocación callejera, y estos días te dan media vida”. Aunque montar el puesto supone un importante esfuerzo porque “hay que etiquetar todos los libros, uno a uno, y hacer una selección de lo que te parece que se puede vender”, volver a la calle el Día del Libro “es muy bonito, el mejor día del año”, apunta, destaca también el “cariño” con el que la gente acude a los puestos y de la feria.

García Mosquera corrobora que el 23 de abril es una fecha señalada también para los clientes, ya que se percibe una actividad mayor en las librerías. “Hay mucha difusión en los medios de comunicación y desde primera hora saben que se celebra el Día del Libro y vienen a la feria o a las librerías a comprar un ejemplar”.

Más lectores en la pandemia

Aunque el sector está en lucha permanente contra la caída sostenida en las ventas, el año de la pandemia ha reactivado las ganas de leer. “Es verdad que cuando empezó el estado de alarma la gente que leía leyó más y los que no leían o leían poco, se metieron en la lectura”, señala el presidente de la Agrupación de Libreros. “Y lo notamos también con los cierres perimetrales, al no haber movilidad y estar la hostelería cerrada, la gente cansada de televisión y plataformas digitales, se refugiaba en la lectura”, añade. En tiempos de restricciones, esto se traduce en un mayor volumen de ventas en las librerías a partir del jueves o viernes: “Aumentaban las ventas y no compraban una novela, sino dos o tres porque sabían que iban a estar más en casa. Perdimos meses por estar parados, pero ahora se están animando las ventas”, subraya.

También percibe un mayor optimismo Ángel Perotti, de Zampacontos, que ayer sacaba a la calle con “mucha ilusión” una selección de libro infantil y juvenil. Recuerda que las librerías son espacios seguros en cuanto a la normativa sanitaria y anima a visitarlas con tranquilidad. “Nuestro sector está en permanente crisis pero seguimos con ilusión y optimismo”, apunta.

Tras sufrir un incendio

A la cita en la calle Paseo acudieron ocho librerías: Eixo, Khatedra, La Librería, La Viuda, Nobel, Padre Feijoó, Platero, Zampacontos y A’Nova, que esta misma semana sufrió un incendio que perjudicó gravemente sus instalaciones y perdió parte de su fondo. Su propietaria, María Martínez, no tenía ánimos para participar en la feria pero finalmente asistió. “Hay que tirar para adelante, no tenía ganas pero lo decidí esta misma mañana, hice una selección con lo que se salvó y aquí estoy”, comentaba ayer. “No tenemos luz, no podemos encender el ordenador ni acceder a nada, así que tenemos que apuntar todo a mano”, comenta. Fue su hijo el que le dio el empujón definitivo: “Pidió el día para estar aquí conmigo y me animó, me dijo que me iba a venir bien. Y tengo que mentalizarme de que tengo que seguir, y si puedo arreglar en 15 días no esperar un mes”, señala, deseando reabrir lo antes posible.

Intensa actividad en los centros educativos

El Día del Libro generó una actividad intensa también en los centros educativos, algunos de ellos con actos y talleres literarios durante toda la semana. Los alumnos de 5º del CEIP Seixalbo recibieron ayer a la escritora Antía Yáñez que participó en la última sesión del programa de fomento de la lectura “Encontros coa autora”, que organiza la concejalía de Educación de Ourense, para comentar el libro Plan de rescate. Organizado también por el Concello, los alumnos del CEIP Mestre Vide participaron en un taller de ilustración. Después de una intensa semana de actividades, los alumnos de Secundaria y Bachillerato de Maristas realizaron ayer una lectura continuada de textos de literatura gallega. En Franciscanas se entregaron lotes de libros de las Editoriales Anaya y S M al alumnado premiado en el XI Concurso Escolar “Cuánto tiempo tienes para m”. Y en Salesianos, los miembros del club de lectura Tragalibros realizaron una sesión de cuentacuentos con el alumnado de Infantil.