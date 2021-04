Los tenientes de alcalde en el Concello de Melón, Cayetano Serrano Bugallo y María Jesús Rodríguez Martínez, presentaron su renuncia a ser miembros de la junta de gobierno local alegando en su escrito que “no se delegan las competencias para que sea efectiva”.

Ambos ediles del grupo de gobierno que dirige el socialista Emilio Luis Díaz, indican que renuncian “mientras no se cree” dicha junta “para gobernar y no como mero trámite para que parezca que se está cumpliendo el acuerdo”. Denuncian que no se respetó el compromiso de crear una junta con competencias reales, y solo se nombraron a dos miembros (Serrano y Rodríguez), además del alcalde, cuando en el pleno constitutivo de julio de 2019 prometió cuatro.