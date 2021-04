José Paz, el pedagogo y profesor ourensano que consagró su vida al estudio de la vida y obra del pensador y Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore, falleció este viernes a los 76 años. Fue uno de los impulsores del cineclubismo y miembro destacado del Cineclube Padre Feijoo, del que fue secretario entre 1972 y 1995.

Natural de Corna, Piñor de Cea, residía en la ciudad de Ourense desde 1963, aunque una buena parte de su vida la pasó a caballo entre la ciudad de As Burgas y la India, a donde viajaba constantemente y pasaba largos períodos investigando y acercándose cada vez más a la figura de Tagore. Esta pasión, que alimentó desde su adolescencia, le llevó a atesorar la biblioteca más completa sobre el pensador, con 30.000 volúmenes.

Su sueño era crear un Centro Tagore en la ciudad de Ourense y recientemente, el pasado mes de enero, se reunió con el presidente de la Diputación Provincial, Manuel Baltar, con la propuesta de ceder a la institución sus siete bibliotecas temáticas.

“Es una oferta que Ourense no puede rechazar, puesto que contribuirá a consolidar el carácter de nuestra provincia como territorio creativo y referente del turismo cultural”, dijo Baltar tras el encuentro. “Sería el mejor punto de partida para la creación en Ourense de un Centro Tagore, integrando a la provincia en una elitista red internacional de centros dedicados al intelectual bengalí”, añadió.

José Paz ejerció la docencia durante 40 años, en la Escuela Normal y en las universidades de Santiago y Vigo, y fue profesor en la Facultad de Educación del campus de Ourense hasta su jubilación en 2010.

Fue, además, un dinamizador, promovió numerosas actividades culturales y pedagógicas. Trabajó también en el campo de la renovación pedagógica de los docentes y la dinamización infantil, organizó el programa “Ourense Lúdico” durante 18 años y 27 ediciones de la Escuela Internacional de Verano “Jornadas do Ensino de Galiza e Portugal”. La Federación de Cineclubes de Galicia lamenta la “triste perda do profesor José Paz, impulsor do cineclubismo e destacado membro do Cineclube Padre Feijoo”.

Asimismo, el presidente provicial, Manuel Baltar, trasladó también sus condolencias por la muerte de “un intelectual comprometido con Ourense y con la cultura universal”, del que destacó “su importante papel como dinamizador, estudioso e investigador. Su obra, trayectoria y legado tendrán la consideración a la que él aspiraba”, afirmó el presidente del gobierno provincial, comentando que “en las últimas reuniones que mantuvimos me expresó su disponibilidad para ceder todo el material con el que contaba, tanto en lo que respecta a Tagore como en lo referido a otras áreas como la investigación pedagógica o su colección cinematográfica, con el objetivo de que ese conocimiento pudiese transmitirse a las próximas generaciones”.

Señala Baltar que José Paz “transmitía bonhomía, generosidad, honestidad y justicia”, y por ello pone la Diputación Provincial a disposición de cualquier iniciativa que tenga como objetivo homenajear la figura del profesor. “Trabajaremos para que se hagan realidad sus últimas voluntades y los proyectos culturales que había compartido con la Diputación. Su desaparición física le otorga una nueva fuerza por el compromiso que tenía con Ourense y con la cultura universal”, señaló.