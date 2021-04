El Concello de Xinzo proyecta la Ruta da Portela, de casi 30 kilómetros y cinco tramos, que mostrarán el patrimonio de la villa a los senderistas. En el recorrido se instalará un mirador en el punto más alto del camino como zona de descanso, un punto informativo del paisaje de Xinzo y paneles con documentación sobre el Monasterio de Bon Xesús. Para habilitar el recorrido el presupuesto de licitación es de 40.000 euros y no se prevé la realización de expropiaciones de suelo.

Los tramos previstos son Alameda do Toural-Alto do Depósito, Alto do Depósito-Torre da Portela, Torre da Portela-Monasterio de Bon Xesús de Trandeiras, Monasterio-Piñeira Seca y Piñeira Seca-Xinzo. Este último es el más largo, con 10,5 kilómetros para atravesar las tierras de cultivo, cruzando parcelas de cereal y patata hasta llegar al río.