El homicida de un motorista seguirá libre: la Audiencia ve “remota posibilidad” de fuga

Carlos P. P., condenado a 12 años de prisión por matar a un motorista, acelerando en lugar de frenar tras una primera embestida, para no ser descubierto porque circulaba sin carné –según los hechos probados de su condena de primera instancia, que aún no es firme–, seguirá en libertad provisional por esta causa, al menos hasta que se resuelva su primera de la dos opciones de recurso que le quedan: apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y, si esta acción no prospera, casación ante el Tribunal Supremo.