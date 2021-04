Feijóo pide a Villarino que aclare su propuesta de moción, “pues todas las del PP las denegó”

El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, mantuvo ayer un total mutismo, sobre la propuesta del secretario provincial del PSOE y portavoz municipal Rafael Villarino de apartarse, para que sea otro miembro de su grupo municipal el que encabece la moción contra Jácome en la Alcaldía de Ourense, ante el claro rechazo que insiste en mostrar el PP local, ante la forma que tiene Villarino de hacer política, cuya meta principal ha sido desde el primer momento eliminar a Baltar de la Diputación y con él el baltarismo como saga.

De hecho el anuncio del líder socialista de que renuncia a ser alcalde –pese a ser el candidato más votado– coincidió con el claro acercamiento entre el PP y Jácome que (con foto del encuentro incluida) que se interpretó como una posible reedición del pacto PP-DO en el Concello y apuró los tiempos.

Pero frente un Baltar ayer en modo “off” y poco proclive al pacto de moción con el PSOE, según sus próximos, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo habló finalmente, y lo hizo para pedirle al secretario provincial del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Concello “que concrete su propuesta” , pues hasta ahora “denegó todas las que le hizo el PP”, señaló Feijóo.

Le recordó que “incluso cuando, ante dificultades del alcalde de Ourense para gobernar en minoría, el PP se reunió con Villarino para ver cómo se podía superar esa situación “su única respuesta fue intentar una moción de censura”, lamentó Feijóo, en lugar de colaborar.

Feijóo y PSOE, la misma duda

Curiosamente Alberto Núñez pidió además ayer al Partido Socialista que le aclare una duda, que es la misma que tiene el sector del PSOE de Ourense crítico con Villarino: saber si se aparta a un lado para facilitar la moción, pero dejando ya un alcalde impuesto por él y por la ejecutiva y no elegido por la militancia, lo que consideran podría proteger su poder orgánico en el partido.

Por eso ayer el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al PSdeG de Ourense que concrete en qué consiste la propuesta de su líder, Rafael Villarino, de “apartarse” para intentar desalojar a Gonzalo Pérez Jácome de la Alcaldía de esa ciudad y también si esa propuesta “si es fiable”, subrayó.

Añadió que “si apartarse es gobernar por una persona impuesta, eso no es apartarse, si es de verdad, habrá libertad absoluta y autonomía para hablar con el PP de Ourense”, dijo Núñez Feijóo, a preguntas de los informadores a la salida de una reunión con el nuevo delegado del Gobierno, en Galicia, José Miñones.

Críticas de Barquero

De hecho ayer el exportavoz del PSOE en el Concello, José Ángel Vázquez Barquero, quien se encuadra en la línea dura contra Villarino, era una de las voces críticas y en declaraciones a la Cope, lamentó “las formas utilizadas por Villarino al no contar con su grupo municipal para tomar la decisión” .

En este sector crítico del PSOE se apuntaba ya el posible nombre de un edil afín a Villarino, que habría sido designado ya en Santiago, (con anuencia de Gonzalo Caballero) si prospera la moción de censura, para ser el alcalde de ese gobierno PP-PSOE, lideradoPSOE, algo harto difícil. Es más, el PSOE le pide al PP por ahora solo los votos para la moción pero no ha entrado ni a preguntarles qué concejalías querría a cambio.

¿Se beneficiaría Villarino de tener como alcalde a un afín a cambio de renunciar a su legítimo sueño de ser alcalde?. Desde hace más de un año la ejecutiva provincial del PSOE de Villarino no convoca asamblea para elegir una nueva directiva local. Ahí tiene minoría y no saldría elegido como candidato a alcalde en los próximos comicios. Si Villarino deja, como creen los más maliciosos, incluido Feijóo, un “alcalde impuesto” se garantizará que no hay primarias en al menos dos años.

Un Concello muy “goloso”

“Esa puede ser la jugada, si gobierna un alcalde socialista, con el gran remanente histórico que hay en las arcas del Concello y lo gestiona bien, se garantizan dos años y posiblemente una nueva subida del PSOE en los comicios de 2023, lo que al estar gobernando facilitaría también que Villarino y los suyos pudieran mantener hasta seis años más su ahora difícil continuidad. Una continuidad que también está en juego si Caballero cae en la próxima cita congresual”, dicen fuentes del PSOE.

¿Beneficia la moción al PP?

Claramente no, según fuentes populares. Dos años de un gobierno con un alcalde socialista, sea quien sea (la militancia del PSOE prefiere a Natalia González, la más votada en las primarias de 2019), podría subir las expectativas de voto, del PSOE que ya le dio hace dos años 9 escaños, frente los 7 del PP.

La supervivencia de la Diputación y con ellas de Baltar ya arrastraron al PP al pacto entonces contra natura con Jácome. Aún así el gobierno de la Diputación se mantiene ahora con una mayoría raspada, el apoyo que le da la exdiputada de Ciudadanos ahora en el grupo de no adscritos, Montse Lama. Si sube el PSOE en Ourense cae la Diputación.

Feijóo lanzó una última pulla ayer a Villarino, al recordarle que hace dos años”, tras las elecciones municipales, el PP propuso que las listas más votadas gobernasen, en en la ciudad (PSdeG) y en la Diputación e l PP por la mayoría diputados provinciales logrados. “Nos dijeron que no, nos sorprendió mucho su respuesta”, aseguró lo que pone como ejemplo la negativa de los de Villarino, a lo que ahora pide, que gobierne un alcalde del PSOE en la ciudad.

Preocupación del movimiento vecinal

La Agrupación de asociaciones de vecinos “Miño” de Ourense, que aglutina a todos los colectivos del rural de la ciudad, las que, recuerdan, precisan más de los planes de obras y dotaciones, mantuvo ayer una reunión de urgencia con representantes de los grupos municipales del Concello para analizar la situación de crisis que vive el Concello, ante este nuevo movimiento para facilitar una moción de censura realizada por el PSOE, para facilitar un gobierno de mayorías en la ciudad. En la reunión con el movimiento vecinal ourensano participaron representantes de los distintos grupos de oposición en el Concello. La presidenta de la Federación Miño, ha convocado a las asociaciones miembros a una reunión para abordar la situación y las medidas adoptar antea esta situación de mínimos, con un gobierno de tres ediles, que dificulta al propio Gobierno local, poder mantener el rimo de contactos y encuentros, aunque siga gestionando el Concello, que lo hará un gobierno con los 14 miembros normales de un Gobierno local, y las áreas delegadas respectivas.