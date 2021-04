La Fiscalía solicitaba inicialmente un año de prisión y dos de alejamiento para un acusado de amenazas al administrador de un restaurante de O Carballiño en el que trabajó como cocinero, entre junio y septiembre de 2018. Hubo diferencias por la liquidación del contrato y, en octubre de 2018, el acusado comenzó a enviar mensajes y vídeos a su exjefe.

Según la Fiscalía, el cocinero remitió el 21 de diciembre de 2018 un mensaje a través de WhatsApp del siguiente tenor: “Te rajo bien de arriba a abajo, me importa tres huevos ir a la cárcel, pero a ti te corto el cuello, cabrón”. En enero de 2019, el encausado envió de nuevo mensajes como “voy a por ti, me importa tres cojones, te mato a ti y a tu hermano, nadie se ríe de mí”; o “sal con escolta o llama a la Guardia Civil, no te libras, te abraso vivo”.