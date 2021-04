Villarino se aparta para no ser un obstáculo y que el PP apoye la moción contra Jácome

Consciente de que los populares mantienen que solo habrá pacto, con cualquier otro edil del grupo socialista que no sea el propio Villarino, el líder socialista se echa a un lado y da de plazo al PP hasta el próximo sábado 24 de abril, para que confirme si ahora les da sus votos para presentar esa moción contra Jácome.

Los 9 votos del PSOE más los 7 de PP garantizarían una mayoría sólida en Ourense, pues sumarían 16 ediles de los 27 que tiene la corporación local ourensana. En la actualidad Jácome gobierna con solo 3 ediles, al romperse en septiembre de 2020 su cogobierno con el PP.

El "Con Villarino no es no", del PP

Rafael Villarino compareció públicamente ayer, para dar a conocer esta decisión, que adoptó “de forma personal”, asegura y con el fin de que el PP “deje de ponerme como pretexto” . De hecho las tirantes relaciones entre el portavoz municipal y secretario provincial del PSOE con el PP, tanto en el Concello como en la Diputación, donde también es diputado, han hecho imposible el dialogo en los últimos meses.

Ante los distintos intentos de firmar una moción realizados por el PSOE, algunos ante notario, y con Villarino como candidato a alcalde, el PP estuvo firme y llegó a acuñar la máxima: “Con Villarino no es no. A ver si le queda claro”.

El portavoz socialista aseguró ayer que ya había hecho esa propuesta de “apartarse” , para propiciar una moción y que otro edil socialista fuera el candidato a alcalde, hace 12 días, en una reunión informal con el edil y presidente del grupo municipal del PP, Jesús Vázquez, para que se lo transmitiera a su partido.

“Le hice esa propuesta el día 7 de abril, para que lo transmitiera al PP, incluso me dijo que por él no habría problema, pero no obtuve repuesta” indicó Villarino. Por eso ayer “le he enviado esa propuesta de nuevo al Partido Popular, pero ya a través de un burofax” señaló el portavoz socialista

Baltar se retracta

Pero el PP no dio ninguna repuesta categórica ayer a esta propuesta. El presidente provincial del Partido Popular de Ourense, Manuel Baltar, se limitó a señalar, tras conocer las declaraciones de Rafael Rodríguez Villarino de que se echa a un lado para facilitar una moción de censura en el Ayuntamiento de Ourense, que “la palabra de Villarino no vale nada, y aunque yo defiendo el máximo respeto por las decisión que tome cualquier formación política, no nos fiamos de Villarino por su tremenda falta de credibilidad”.

Manuel Baltar respondió también a la declaración del secretario de Organización del PSOE en Ourense, Juan Carlos Francisco Rivera que le recordó a Baltar que había asegurado que, si Villarino se apartaba, “en 5 minutos tendríamos en Ourense un gobierno de coalición (PP-PSOE); nos valdría cualquiera de los 9 concejales menos Villarino”,

Pero según Baltar eso lo dijo “hace más de cuatro meses, y en todo este tiempo Villarino siguió dando ejemplos de la peor política, este es otro escenario, y prueba de eso es que hace días le negó la petición de cobrode dedicaciones que solicitaban los concejales y concejalas del PP en el Concello de Ourense”. Las declaraciones parecen un nuevo veto a la moción, aún cuando Villarino no sea el alcalde

Jácome tampoco se fía

Más claro en sus percepciones era ayer el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, quien se posicionaba en sus redes tras conocer la postura del portavoz socialista de ponerse a n lado para propiciar la moción. “Villarino no se aparta a ningún lado, simplemente intuye que PP no va a hacer moción, y solo pretende tratar de dejar en evidencia al partido enemigo del PSOE. Es más, con las guerras internas que hay en el PSOE, si Villarino supiese que la moción iba a prosperar, no se apartaría”.

Por su parte el jefe de filas de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha puesto en valor la “generosidad y altura de miras” del secretario provincial del PSOE ourensano, pese a ser el que ganó “las elecciones de forma nítida”. Su renuncia, “es una prueba de fuego para ver si el Partido Popular de Galicia y su líder, Alberto Núñez Feijóo, son “cómplices y socios” de Jácome o quieren un cambio en Ourense. Creemos que es la hora de promover el cambio y le corresponde al PP decidir si va a ser la gasolina para el caos o se va a convertir en parte de la solución” dijo Caballero.

BNG y Cs “aplauden” la moción

Los otros dos grupos de oposición del Concello, BNG y Cs “aplauden” la propuesta de Villarino, y piden al PP que firme la moción de censura “cuanto antes”. José Araújo, portavoz de Ciudadanos, afirma que “este gesto puede desbloquear la ciudad; a ver como reacciona el PP, pero ellos generaron el problema al colocar ahí a Jácome y deben actuar”. El BNG insta al PP a que esa moción se firme “lo antes posible” y que gobierne la lista más votada. Recuerdan que la moción presentada en septiembre de 2020, pidiendo la dimisión de Jácome y que gobernaran la lista más votada, la aprobaron 24 de 27 ediles.

“Lo hago por salvar la ciudad”

Rafa Villarino señaló que “tomo esta decisión para salvar Ourense y que yo no sirva de pretexto para que el PP no ayude a cambiar esta ciudad. Esta no es una cuestión de personas, es una decisión por la ciudadanía, para que Ourense tenga posibilidades; para que los fondos europeos no huyan de esta ciudad; para que Ourense tenga un proyecto ilusionante”, manifestó el portavoz municipal socialista. “Esa ilusión no se le puede quitar a Ourense”, destacó. Le acompañaba en la comparecencia de ayer el secretario de organización de los socialistas en la provincia, Juan Carlos Francisco, quien mostró su “satisfacción por contar con un compañero como Rafa Villarino, capaz anteponer su ciudad buscando única y exclusivamente el desbloqueo de Ourense, más allá de su compromiso con las siglas del partido” . Añadió que “nosotros emplazamos al PP y a Baltar que, en cinco minutos, resuelva la situación de esta ciudad, y que permita una moción de censura, puesto que a día de hoy no hay excusa de ningún tipo para que eso suceda”. De este modo, el secretario de los socialistas subrayó que “si el PP no faculta un gobierno de la ciudad, es porque está a otra cosa, a bloquear el desarrollo de Ourense”. Pero el sector crítico del PSOE, en el que se incluyen cinco de los nueve ediles del grupo, está a la expectativa. Se enteraron un día antes de la propuesta de Villarino, pero desconocen quién será, (en el caso de que el PP acepte gobernar con el PSOE, y de que el propio Pedro Sánchez avale ese cogobierno) el candidato que se va a poner al frente de la Alcaldía, y si va a ser elegido por la ejecutiva provincial y gallega del PSOE (afines a Villarino) o por la militancia socialista. Según que órgano decida habría candidato o candidata.