La Fiscalía solicita 2 años de prisión y 2 y medio de privación del derecho a conducir –supondría la pérdida del carné– para un conductor de 30 años acusado del atropello de un hombre de 77 cuando cruzaba por un paso de peatones. La víctima falleció tres días después a causa del accidente. El encausado alegó que le dio el sol de frente y no vio al peatón hasta que estaba a un metro, sin margen para frenar. También sostiene que la víctima no cruzaba por el paso y que irrumpió en su carril. Dice que iba a 30 km/h y admite que manipuló antes la radio, pero un instante. Los instructores creen que la causa fue una circulación desatenta. La vista oral se celebra en julio en el Penal 1.

El grave siniestro ocurrió el mediodía del 6 de octubre de 2019, sobre las 14.05 horas. El acusado, sin antecedentes penales, circulaba por la calle Ponte Sevilla, sentido San Cibrao das Viñas, un tramo con dos carriles de circulación y una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. A la altura del número 7, pese a que había señalización vertical y horizontal de un paso de cebra, presuntamente a causa de que conducía sin prestar la atención debida por estar manipulando el aparato de música, no se percató de que un peatón de 77 años cruzaba de forma correcta. El señor había recorrido ya una distancia de 8,70 metros desde la acera, según la Policía Local. También barajaron que el sol hubiera podido incidir en la visión del conductor. El acusado, que dio negativo en alcohol, lo manifestó, si bien reconoció que había manipulado el aparato, aunque un instante.

El septuagenario atravesaba de izquierda a derecha, según el sentido de la marcha del vehículo. La víctima fue atropellada. Primero cayó sobre el capó del automóvil y, posteriormente, tras el frenazo del acusado, acabó precipitándose al suelo. Cuando estaba investigado, el conductor dijo que vio al peatón cuando ya estaba a un metro y no le dio tiempo a frenar. También sostuvo que no iba por el paso de cebra, algo que no comparten la Policía Local en su investigación ni la Fiscalía en su escrito de acusación.

El septuagenario falleció a consecuencia del accidente tres días más tarde. Los familiares perjudicados renunciaron al ejercicio de las acciones civiles, de manera que la acusación pública no solicita indemnización para el caso de que se dicte una condena. Los hechos son constitutivos de un presunto delito de imprudencia grave con resultado de muerte, según la calificación que hace la Fiscalía.