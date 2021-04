Las acusaciones avisan del riesgo de fuga si no entra ya en prisión el homicida de un motorista

En mayo de 2018, el juzgado Penal 2 de Ourense le impuso 60 días de trabajos comunitarios y 2 años sin carné, una retirada que no vencía hasta mayo de 2020; en septiembre de 2019, el mismo órgano lo condenó por conducir sin permiso a 22 días de trabajos, en una sentencia firme que recayó tres días después de que atropellara de forma homicida, según la Audiencia Provincial, a un motorista de 37 años que perdió la vida, el 7 de septiembre de 2019.

Carlos P. P. está condenado a 12 años de prisión –iba a 125 en un tramo de 60, no tenía carné y tras arrollar al motorista no solo no frenó sino que aceleró–, en una resolución del tribunal de Ourense que no es firme, puesto que admite un primer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). A petición de la Fiscalía, la Audiencia Provincial celebró ayer una vista para resolver si el acusado permanece en libertad provisional o debe entrar ya en prisión, sin aguardar a sentencia firme. Esto último es lo que solicitan la fiscal y el abogado de la acusación particular. La defensa se opone al ingreso preventivo.

La representante del ministerio público, Pilar Manso, expuso ayer en la sala que ante la elevada pena de prisión impuesta aumenta el riesgo de fuga. Además, subrayó que, antes y después del homicidio, tuvo una conducta “reiterativa” con infracciones al volante. En la fase de instrucción, la Audiencia Provincial dictó su excarcelación. “En un acto de generosidad y confianza procedió a quebrantarla cometiendo hechos similares”, expresó la fiscal. Tras su salida de prisión, se vio envuelto en un incidente de tráfico con un repartidor en moto, unos hechos que continúan en fase de instrucción.

La acusación particular, que representa a la familia del motorista fallecido, se adhirió a los argumentos de la Fiscalía y expuso alguno más. Según esta parte, Carlos P. P. carece de arraigo, uno de los argumentos contra el riesgo de fuga. “No tiene acreditados ni un domicilio fijo ni medios de vida, y además cuenta con una importante hoja histórico penal”, indicó el abogado, Fernando Bolos, que intervino en la vista por videoconferencia.

“Escasos días previos a estos hechos, fue detectado conduciendo sin carné y fue condenado días después. Al salir de la prisión, cometió otro grave delito de lesiones imprudentes que está pendiente de juicio. También tienen sentencias por malos tratos y estafa. Son motivos más que probados para dictar la prisión provisional”, argumentó el letrado. También le constan antecedentes por robo y lesiones. La sentencia de la Audiencia dice que no paró tras arrollar al motorista, y de hecho aceleró. “Antepuso su propósito de no ser descubierto (por hallarse privado del permiso de conducir) a aminorar el daño físico a un tercero”.

La última en intervenir fue la abogada de la defensa, Ángeles Bernárdez. La letrada recordó que, desde la puesta en libertad de Carlos P. P. en la fase de instrucción, “ha cumplido en todo momento” con la administración de justicia, con comparecencias en el juzgado cada 15 días. La letrada indicó que el acusado “sigue estando a disposición de la justicia” e incluso acudió ayer a la Audiencia Provincial para asistir a la vista, aunque su presencia no fue necesaria. También puso de manifiesto que nunca se ha dictado una requisitoria de búsqueda contra su cliente por haberse fugado. “Mientras no exista una condena firme no entendemos el motivo por el que deba estar en prisión”, subrayó la defensora.