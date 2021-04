El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Concello de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que "se aparta" para facilitar una moción de censura contra Jácome en el Concello de Ourense. La decisión es "personal" y para "salvar a la ciudad del declive social, económico y de gestión que ha generado el microgobierno", señaló Villarino.

Desde septiembre de 2019, cuando rompió el pacto de gobierno en Ourense con Jácome y este quedó gobernando con solo otros dos ediles, el PP ha puesto como condición para pactar una moción y editar un bipartito PP-PSOE que no fuera Villarino el alcalde tras la censura, sino cualquier otro concejal de su equipo. Incluso mostraron su rechazo acuñando la frase "con Villarino, no es no".

El portavoz socialista ha informado de que el día 7 de abril anunció ya verbalmente al presidente del grupo municipal del PP, Jesús Vázquez, que se apartaba para facilitar la moción en Ourense y que en estos 12 días "no he recibido respuesta del PP".

Hoy mismo ha comunicado de nuevo que se pone a un lado, con el envío de un burofax al Partido Popular, y les da de plazo hasta el sábado 24 para que aclaren si realmente querían la moción con el PSOE o no, pues Villarino ya no es un estorbo.