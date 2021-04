A Luis Garrido le encantan sus rutinas. Y por lo que se ve, también es fan del Barça. Ayer acudió completamente equipado con el escudo del equipo a ponerse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En el CHUO le esperaban muchos de los trabajadores sanitarios a los que conoció el pasado mes de febrero, cuando un foco de coronvirus en casa le llevó a una cama del hospital y poco después a la UCI.

Luis tiene 47 años y síndrome de Down, por lo tanto pertenece al grupo de pacientes de alto riesgo ante el coronavirus que ha empezado a recibir la vacuna esta semana. Llegó al hospital lleno de alegría y se reencontró con muchos de los profesionales que le atendieron durante su estancia.

A Luis se le complicó el COVID y pasó por críticos, una situación que asustó mucho a la familia. Por suerte, no llegó a ser intubado ni sedado y se recuperó bien. Su hermana Elizabeth cuenta que no presenta secuelas y que la próxima semana los llamarán para hacer una revisión que incluye analítica y radiografía. En cuanto regresó a casa ha intentado recuperar sus rutinas y ahora con la vacuna está ya más cerca de retomar su calendario. “Ahora porque estamos en Castrelo (la vivienda habitual es en Ourense) pero a él lo que le gusta es ir al mesón en el que trabaja y a Down. Le encanta su rutina”.

La vacuna le acerca un poco más a esa deseada monotonía.