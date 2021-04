“Ourense no y Galicia tampoco. Pese a que somos la segunda comunidad con y , mayor pérdida de población no se menciona a Ourense ni a Galicia en el plan estatal para hacer frente al reto demográfico”, criticó ayer la portavoz nacional del BNG Ana Pontón, quien aporta un dato aún más elocuente “del agravio y discriminación del Gobierno del Estado y de la Xunta con Ourense, y es que “el envejecimiento de la provincia ourensana es del 301%, casi el triple que la media nacional y no recibe ni un euro de ese plan”.

Ana Pontón, repasó ayer en un desayuno informativo que tuvo lugar en la Praza da Magdalena de Ourense y en el que estuvo p acompañada por otros cargos del lo que en un desayuno informativo en lo referente a a inversiones e infraestructuras la situación gallega y en especial de Ourense “agravio y discriminación”.

De ese plan estatal del reto demográfico tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros “y no menciona Ourense pese a que lidera el ranking de pérdida de población en el Estado español desde hace más de un siglo” , afirma cuando ponderan varios datos Ourense debería de recibir 300 millones de euros de ese plan.También 1,1 millones para un clúster termal y otro tanto para la dinamización económica provincial.

Demandó a Feijóo que Ourense entre de lleno en los fondos europeos, Next Generatión. Citó además como discriminación con la provincia la entrada del AVE “no va a llegar a la tercera ciudad del país porque PP y PSOE no hicieron los deberes” y la conocida como variante exterior sigue pendiente en Ourense”.