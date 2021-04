El placer de enseñar a los 75 años

Al campus de Ourense llegó en 1990 con la misión de crear los estudios jurídicos en la recién nacida Universidad de Vigo. Fue su primer decano (1990-2000) y desde 2016 decano honorífico, un cargo que le concedió el centro por unanimidad coincidiendo con su jubilación. La Universidad lo nombró inmediatamente después catedrático emérito y hoy, con 75 años, su pasión por enseñar sigue inalterada.

“He dado clases a miles y miles de alumnos, incluso en Ourense hemos llegado a tener 1.750 estudiantes de Derecho; en Santiago y Santander tenía grupos de 700 y 800, con clases que incluso se daban en teatros. Guardo un buen recuerdo de todos los alumnos pero para mí, después de 51 años, lo más satisfactorio es darle clase a los mayores”, afirma.

“He dado clase a miles y miles de alumnos, pero lo más satisfactorio, después de 51 años de docencia, es dar clase a los mayores”

Además de mantener la docencia en el programa de doctorado y dirigir tesis, todos los miércoles imparte una hora de Derecho Básico a los alumnos senior, un contacto con las aulas que no ha esquivado ni esta semana, a pesar de que la clase le tocaba justo después de ponerse la vacuna contra el COVID-19. “Yo me pongo la vacuna, cojo el coche y me voy a Ourense a darle clase a mis mayores, que es un auténtico placer. No quiero perderme la clase”, afirmaba horas antes.

Y por supuesto, no falló. A las 18.30 llegó al aula 3.2 del edificio Politécnico. “Normalmente tengo muchos alumnos, pero este año son muy pocos porque tienen miedo al coronavirus”. Durante dos meses impartió la clase en formato virtual pero desde que se recuperó la docencia presencial acude regularmente al campus.

El resto del tiempo lo dedica a sus doctorandos, investiga y sigue publicando. En la fecha de su jubilación, en 2016, acumulaba ya 200 artículos científicos y 17 libros. Como profesor emérito sigue dirigiendo tesis doctorales y precisamente ayer presidió el tribunal evaluador del trabajo realizado por el catedrático brasileño Edson Alvisi Neves, que presentó un tesis de más de 500 páginas dirigida por el profesor Guillermo Suárez Blázquez titulada Função e configuração juridica da Empresa na Historia jurídica hispano-brasileira. “Él ya es doctor allí, pero quería tener el doctorado europeo; es la primera tesis brasileña que se lee aquí”, afirma. La defensa se hizo por videoconferencia y Rodríguez Ennes presidió el tribunal desde su casa, en Armenteira, conectado a la webcam.

"Les explico todo"

Su materia es el Derecho Romano pero en el programa de mayores del campus de Ourense imparte Derecho Básico. “Siempre hago una introducción histórica al principio y después les explico todo”, afirma. Reitera que es “un placer” poder enseñar a estos alumnos y ya se ha comprometido a continuar el año que viene. “Es una maravilla porque son alumnos muy receptivos. Cuando todavía daba clases de Derecho Romano y Derecho Comparado algunos me pedían asistir y yo siempre les decía que desde la ley Moyano de Instrucción Pública de 1857, las clases universitarias son públicas”.

Ennes, que ha impartido docencia en más de 20 universidades de todo el mundo, disfruta especialmente de este curso. “Ahora estoy con la parte de procesos. Les explico cómo se tramita un juicio, quienes son las partes, los medios de prueba, la sentencia, como se ejecuta… Todo son nociones. La propiedad, la posesión, el usufructo, servidumbres, los contratos y al final la herencia, la familia, el divorcio, la adopción. Les doy la carrera de Derecho en un cuatrismestre”, resume.

"Les doy la carrera de Derecho en un cuatrismestre"

Nociones básicas del derecho que, opina, debería conocer cualquier ciudadano. “Esa es la clave. Lo he dicho muchísimas veces. Aquí se han hecho veinte mil reformas del Bachillerato y nunca han pensado que el Derecho forma parte de la vida. Nosotros sin darnos cuenta estamos aplicando el Derecho desde que nacemos hasta que morimos”. Al nacer, prosigue, “nos inscriben en el Registro Civil, después en el censo de ciudadanos, si nos casamos también va al Registro, si tenemos hijos o si nos divorciamos. Si otorgamos testamento se protocoliza en una Notaría. Y cuando salimos de casa y compramos el billete del autobús o un periódico estamos realizando un contrato de compraventa. Si tenemos un problema con la administración deberíamos saber cómo redactar un escrito. Pero todo esto no se enseña. Se enseñan otras muchas cosas que son menos importantes”, afirma.

"El Derecho forma parte de la vida. Sin darnos cuenta estamos aplicando el Derecho desde que nacemos hasta que morimos"

Dominar la materia y transmitir

Defiende que para ser un buen profesor lo primero es dominar la materia y después aprender a transmitirla. “El que transmite tiene que saber ¿de qué vale toda esta moderna pedagogía de ‘powerpoint’ si uno no conoce la materia? Hoy en día la nueva pedagogía no hace hincapié en el dominio de la materia precisamente. Todo es generar aptitudes, competencias... un lenguaje que yo no entiendo. Pero le digo que mis alumnos a mí me entienden”, afirma.

"El que transmite tiene que saber ¿de qué vale toda esta moderna pedagogía de ‘powerpoint’ si uno no conoce la materia?"

Lo corrobora Marinel Fernández, una de sus alumnas del programa de mayores que se inscribió precisamente para tenerlo como profesor: “Es un libro abierto, puedes preguntarle de cualquier cosa y te contesta de memoria, sin pensarlo, con fechas y nombres, es tremendo”. Y constata esa capacidad de transmisión que Rodríguez Ennes pone por encima de todo en el ejercicio de la docencia. “Transmite muy bien, con un vocabulario muy claro, y hace que lo entiendas. Es increíble”, concluye.