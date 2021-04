La Xunta de Galicia ha atendido las solicitudes presentadas por la asociación vecinal As Termas y la asociación vecinal Santa Ana do Pino, referente a dos marquesinas, instalando una en la vieja estación de autobuses de Ourense, en la que consiguieron renovar la ya existente, y otra que dará servicio a las Torres do Pino.

La marquesina que se encuentra junto a las viviendas sociales de la Praza 200, en el entorno de la antigua estación, permanecerá en la ubicación actual, siendo ya utilizada como parada del transporte urbano y del integrado que transporta a los escolares de la zona al CEIP Albino Núñez. Los trabajos solicitados por la asociación vecinal As Termas han concluido, de modo que los residentes tienen una renovada parada de autobuses. La brigada municipal la dotó de papeleras, bancos, madera y cristal para uso del bus urbano y del transporte escolar.

A comienzos de este año solicitaron por escrito a la Xunta que cediera una de las estructuras usadas como estación de bus provisional, y a finales de febrero el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, les respondió por escrito que no había inconvenientes. Así, respecto la marquesina de la que se solicitaba su traslado frente a las Torres do Pino, se indicaba que, una vez entregada la competencia en la instalación y mantenimiento son municipales, por lo que debía ser el Concello el que asumiera tales cuestiones, así como solicitar la autorización de instalación al Ministerio de Fomento. Así se lo trasladó el delegado territorial al alcalde de Ourense en la reunión que mantuvieron el pasado 15 de febrero, y en la que el regidor se comprometió a remitir una solicitud formal en la que asume estas obligaciones.

Desde la asociación As Termas señalan que “seguiremos pidiendo que con la nueva concesión del autobús urbano no se suprima ninguna de las líneas que hoy dan servicio a casi mil personas que residen en las viviendas sociales”. Se trata de una zona que, según indican, verá aumentada su población y tránsito con la futura construcción de la residencia de mayores proyectada en la antigua estación.