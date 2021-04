Los grupos políticos con representación en el Concello de Ourense mantuvieron una nueva reunión en el salón de plenos para avanzar en la elaboración de la nueva ordenanza que regulará el uso de veladores en los espacios públicos y adelantaron ya un anteproyecto que ha sido do analizado de forma desigual por los distintos grupos políticos pero que se trasladará ahora a todos los colectivos de comerciantes hosteleros o vecinos, para que ellos hagan sus alegaciones. No en vano son los vecinos los que pueden ser más perjudicados o no, por el modelo de implantación de terrazas de los locales de hostelería por toda la ciudad.

“ Queremos que la futura ordenanza de veladores sea de todos y para todos”, aseguró al final de la reunión el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome

Por su parte la portavoz del grupo municipal del PP Flora Moure, se mostró “satistecha, pues se ha recogido prácticamente todas nuestras alegaciones” y adelantó también que la intención era ahora divulgar el anteproyecto para que lo conozcan los diferentes sectores sociales y comerciales afectados.

Sin embargo el Grupo Municipal del BNG mantuvo la necesidad de que antes de dar el siguiente paso en la tramitación, se soliciten y tengan en cuenta, informes de carácter técnico preceptivos ante una ordenanza de estas características.

La concejala Rhut Reza recordó “el informe solicitado en su día por el propio ayuntamiento ante la Comisión Técnica de Accesibilidad de la Xunta de Galicia y la cual a día de hoy aún no respondió. Entendemos necesario esperar a la respuesta de la comisión por se es necesario introducir alguna modificación”.

Juana Ageitos, del PSOE afirma que “habíamos pedido informes técnicos muy vinculantes como el de Bomberos y Policía Local y se nos ha hecho caso” señaló. También “se nos ha dado la razón en que se envíe el borrador a todos los sectores para obtener el consenso”.