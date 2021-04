Benito López Morenza y su hermano expusieron cronológicamente el expediente administrativo, que ellos mismos fueron guardando y construyendo, sobre la situación del edificio anexo a la iglesia de Os Franciscanos, en el Parque de San Lázaro. Una construcción que carece de licencia de ocupación, por “una serie de errores” que se dieron en el proceso de aprobación de licencias del proyecto.

“Todavía no vinieron a ver la obra los del Concello después de 4 años”, dijo Benito López, que detalló por fechas y con documentación la falta de aprobación de una licencia, por la que le piden a los poderes públicos, y ahora a la comisión de investigación sobre el caso, “una solución, porque son ustedes los que nos tienen que dar una solución”.

El promotor lleva cuatro años esperando por una licencia de ocupación de la que señala que “por tapar errores, se cometieron delitos”.

El promotor alude a la desaparición de la documentación de fin de obra de las arcas municipales, de la que no tuvieron constancia los afectados, y advierte de una petición de entrega de la documentación “fuera de registro”. A lo que Benito incide que “imprimimos ocho hojas de los originales y les pusimos una marquita para identificarla. Cuando judicializamos el tema, el concello aportó las copias que habíamos hecho, como originales. Y a día de hoy, siguen mostrando las copias porque es lo único que tienen”. Enfatizó en este asunto y relacionó la conducta con una irregularidad, pero también advirtió que “la legalidad del proyecto está de fuera duda, porque tenemos informes externos que lo avalan y también de Patrimonio”.

Sobre criterios técnicos, aclaró que “la licencia de ocupación está dada sobre un criterio erróneo, porque no cumplía con el plan xeral desde un principio. La obra sí que cumple con el plan y no con la licencia que está errónea Se cometieron errores y tenemos que ser transparentes para pedir una solución. No sabemos donde vamos a llegar, pero llegaremos a donde sea para que se conozca la verdad”. Culpabilizó de la situación a un exedil del PP que fue concejal de Urbanismo y dos técnicos municipales. A la ponencia acudieron representantes del PSdeG, del PP, del BNG y del Colegio de Arquitectos de Galicia.

Próxima declaración en la comisión con “más pruebas”

La comisión de investigación que se reunirá dentro de 15 días será el escenario para que el promotor del edificio de Os Franciscanos exponga todas las pruebas sobre las presuntas irregularidades y delitos que se cometieron, según explicó ayer en la ponencia. Después de una hora de exposición de documentación y de una minuciosa cronología, señaló que durante su siguiente intervención en la comisión de investigación expondrán “más pruebas” de la situación irregular y errónea a su entender, y que intentarán que la comisión escuche a los arquitectos que participaron en el proyecto para tener todos los puntos de vista. Además, añadieron que les gustaría que la comisión también llamara al exedil del PP que tuvo competencias en Urbanismo y a los dos técnicos municipales que denegaron la licencia de ocupación. Los representantes políticos y técnicos no quisieron hacer ninguna valoración al término de la exposición del promotor, que propuso.