Adiós a la empleada más longeva de la CEO

Ella fue la primera mujer en tener un contrato a jornada completa y describe que “de aquellas había dos o tres personas a tiempo parcial y venían solo por las tardes, la primera persona que estuvo a tiempo completo fui yo”.

Estuvo estudiando oposiciones a la Administración del Estado y por una oportunidad entró a la CEO “porque cuando eres joven quieres ganar tu dinero y empecé así y llevo 40 años, primero en el edificio sindical y después cuando se rehabilitó la actual sede, nos vinimos para aquí”.

Para ella, como para tantos, el tiempo pasa rápido. Suspira antes de contestar que “todavía me acuerdo cuando hacíamos todo con máquinas de escribir que lo hacíamos por triplicado, metías papel calcante en medio y hacías tres copias. Cuando te confundías la falta quedaba en los tres papeles. Fue un bum eso de las primeras máquinas eléctricas que tenían un poco de memoria, pero estos 40 años pasaron muy deprisa. La considero mi casa, me llevo una familia y miles de recuerdos buenos”.

La CEO despidió a su empleada más longeva, con “todo el cariño que merece” y con la satisfacción de hacerlo con alegría. “¿Qué es lo que más vas a echar de menos?”. Le preguntaron ayer a Manoli. Ella contestó sonriendo: “Pues si me lo preguntas ahora no lo sé, me lo tendrías que preguntar mañana (por hoy). Pero a la gente sobre todo, son como una familia para mí”.

Ahora vivirá de otra manera, de una tranquilidad merecida. Le regalaron flores, le desearon suerte y le demostraron todo el afecto posible. Porque de los 44 años que tiene la CEO, Manoli, estuvo 40 a su servicio. Sus compañeros destacan: “Ella es historia viva de la entidad”.