El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, señaló al PP cómo principal responsable de la situación en la que encuentra la ciudad de Ourense y calificó de “insulto” el pacto entre Democracia Ourensana y los populares.

En declaraciones a los medios, tras una reunión mantenida ayer con el secretario xeral del PSdeG en Ourense y presidente del grupo municipal socialista Rafa Villarino, Gonzalo Caballero señaló que el PP “utilizó sus votos para colocar a Jácome con la única intención de mantener a Baltar en la Diputación de Ourense y evitar que gobernara un alcalde de primera en una ciudad de primera, y eso es un insulto que los ourensanos no le van a perdonar ni a Baltar, ni la Feijóo ni al PP”, sentenció Caballero.

Por su parte Rafael Rodríguez Villarino ha criticado el “bloqueo” por parte del gobierno liderado por Gonzalo Pérez Jácome hacia los grupos de la oposición tras asegurar que no pueden realizar una labor de fiscalización de su gestión.

Los socialistas han criticado que el alcalde no convoca las juntas de área en ámbitos como el urbanismo en lo que consideran una “nueva artimaña” del regidor para “eludir dar la cara” y así no tener que dar respuesta a temas “por su total incapacidad” y no han obtenido respuesta a información solicitada hace ya cuatro meses. “La pregunta que nos hacemos es para qué tiene el alcalde la plantilla de asesores más numerosa de la historia si no da respuesta a preguntas formuladas” preguntan los socialistas, que critican la incapacidad” del “microgobierno” ourensano para gestionar “con solvencia y diligencia” las áreas del Concello de Ourense”, señaló el portavoz del grupo socialista.