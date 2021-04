“Sería absolutamente ridículo no poner la segunda dosis de AstraZeneca”

El Colegio Oficial de Médicos de Ourense sostiene que “no hay razón” para limitar la vacunación con AstraZeneca a determinados grupos de edad y propone mantener la pauta en todos aquellos que ya han recibido la primera dosis. Ante las dudas y confusión generada, el presidente de la entidad, José Luis Jiménez, afirma que “el riesgo está en bajar el ritmo de vacunación”.

–¿Temen un repunte en el rechazo a la vacuna tras la polémica respecto a AstraZeneca?

–Por la información que nos trasladan los compañeros de Atención Primaria nos preocupaba el riesgo de que empezase a haber una negativa significativa a vacunarse. Nuestra intención es anticiparnos; entendemos que haya esa confusión, dudas y miedos, en la ciudadanía. Por eso queremos posicionarnos y decir que las tres vacunas y la cuarta que viene son eficientes y seguras por igual. Todas las vacunas tienen, evidentemente, sus efectos secundarios, igual que cualquier fármaco. Pero el riesgo es bajísimo. Hablamos de un 1 por 100.000-200.000 vacunados.

–La población duda porque la información cambia cada día.

–Ha habido una sobreactuación de los gobiernos eliminando AstraZeneca en algunos sectores de población. Con los datos que hay y la posición de la EMA nosotros decimos que no hay que limitar AstraZeneca a ningún grupo poblacional, salvo los muy jóvenes que están pendientes de probar. Pero en los tramos de edad en los que se está vacunando o se va a vacunar en las próximas semanas no hay por qué limitar su utilización. Es una cuestión logística y de organización y creemos que sería absolutamente ridículo no poner la segunda dosis a los que se le ha puesto la primera. No tiene ningún sentido. Ni hacer experimentos con poner una segunda vacuna. Es posible que sea útil, pero no está demostrado y no tiene ninguna razón de ser.

–En Ourense son 10.700 las personas menores de 60 que han recibido esa vacuna.

–Nuestra opinión, y es una opinión basada en el conocimiento, es que se vacunen con AstraZeneca. El riesgo está en bajar el ritmo de vacunación. Por eso decimos a las autoridades ‘pónganse a vacunar lo más rápido posible y al mayor número de gente posible’ antes de que vengan variantes extrañas que nos puedan complicar la vida.

–¿Cree que es pronto para relajar medidas?

–Hay pandemia para meses por eso hace falta aplicar restricciones con sentido común. Las reuniones de no convivientes en domicilios sería lo último o casi lo último que abriríamos. Lo conveniente ahora es mucha actividad al aire libre. Retirar restricciones que tienen que ver con la economía, pero a nivel individual hay que seguir siendo muy cuidadoso y tener mucho cuidado todavía con eliminar los cierres perimetrales.