“El retraso en las ayudas del Concello nos obligó a suprimir terapias”, dice Cogami

Las llamadas asociaciones del tercer sector, que aglutinan a colectivos que, como Discafis-Cogami, prestan ayuda solidaria tanto social como sanitaria a personas con distintas patologías o discapacidades, se sienten “muy afectadas” por la demora en la política de ayudas y subvenciones que, en el caso del Concello, llevan años prorrogadas y sin actualizar. “Esto nos obliga, a muchas asociaciones, a suprimir en un caso terapias o a reducirlas por la demora” explica Laura Quintas presidenta de esta Discafis-Cogami.

No es un problema particular “sino endémico que se arrastra desde hace años, no tiene que ver con ningún partido político en especial del Concello, pero la demora se hace todo más difícil ahora a causa de los problemas de la pandemia”, afirma. Por eso solicitan que al menos aunque no haya mayoría política “sí podrían liberar una partida de emergencia social en este año difícil para el trabajo de estas asociaciones del tercer sector” indican.

La concejala del PP y exedil de Servicios Sociales del Concello hasta que es rompió el bipartito, Eugenia Díaz Abella, acompañada por su compañera de grupo Flora Moure, hacían pública esta situación, en una comparecía tras reunirse con distintas asociaciones del tercer sector en Ourense, entre ellas Discafis-Cogami, una federación que aglutina a 14 colectivos, que atienden a más de 2.000 personas. La ediles del PP instan al Gobierno local a que convoque cuanto antes el Consello Municipal de Asuntos Sociales, o un encuentro transversal, técnico y político, para facilitar el diálogo y funcionamiento de las entidades sociales”.

Afirma que “no podemos mantener la pandemia como excusa. El Gobierno Municipal debe ser proactivo y sentar las bases en el campo social para que todos podamos trabajar en redes porque lo que está en juego es el bienestar de las personas más vulnerables”, recalca Eugenia Díaz Abella

El Concello convoca ayudas

Curiosamente coincidiendo con la rueda de prensa de ayer, el Concello de Ourense anunciaba que abrirá hoy martes 13 de abril, los plazos para solicitar las ayudas que les concederá este año a las asociaciones y entidades del ámbito social para apoyar la labor que desarrollan en el ayuntamiento, y a las familias para afrontar los gastos en libros y comedores escolares para el próximo curso 2021/2022.

El Concello anunciaba ayer que se convocan ayudas por 325.000 euros en régimen de concurrencia competitiva. Las ayudas van destinadas a financiar programas, proyectos o actividades que, siendo considerados de interés, promoción social o de utilidad pública para el Ayuntamiento en el ámbito de los servicios sociales, promuevan las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Los programas, proyectos o actividades deben ir dirigidos prioritariamente la personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de él 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Toda la información en la web del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ourensano publica el extracto de ambas convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense de ayer y en la página web municipal www.ourense.gal, de forma que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes. Para libros y comedores escolares, el plazo es 15 días, hasta lo 3 de mayo, y para entidades sociales, un mes, hasta lo 12 de mayo.

La convocatoria para la compra de libros y material escolar y para los gastos en comedores escolares para el próximo curso 2021/2022, tiene un presupuesto de 294.250 euros. Va dirigida a unidades de convivencia con bajo poder adquisitivo residentes en el Concello y que cumplan los requisitos.