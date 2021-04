“Mi Grammy demostró que la música instrumental tiene público, y mucho”

“¿Qué en dónde quiero hacer mi foto con el Grammy? ¡En la fuente de As Burgas!”. Daniel Llorente Rey, más conocido como Daniel Minimalia, nació en Vitoria en 1983, pero es ourensano por adopción y devoción. El músico y compositor acaba de recoger a principios de año el premio Grammy al mejor álbum instrumental latino de 2020 por su trabajo Terra y en enero ganó el Hollywood Music in Media Awards por ‘Flor de Leyenda’, un tema del mismo álbum. Estudió en realidad ADE (Administración y Dirección de Empresas) y llegó a trabajar en un concesionario hasta que decidió apostarlo todo por un sueño y demostró, con perseverancia y una formación absolutamente autodidacta, que con talento es posible llegar a la cima. Ayer rindió pleitesía a la fuente de As Burgas, y le presentó el primer Grammy obtenido por un ourensano.

–¿Cómo han sido estos meses desde que recibió el Grammy al mejor álbum instrumental por Terra ?

–El reconocimiento ha sido enorme, se proyectó aún más mi trabajo y se han disparado los conciertos, con giras nacional e internacional. Empezaremos en primavera si el COVID lo permite. En lo personal lo valoro aún más según pasan los días al saber que este Grammy se otorga con los votos compañeros e profesión de medio mundo.

–¿Es el reconocimiento a su perseverancia?

–Es el reconocimiento a muchos años de trabajo como autodidacta, porque no siempre me vi bien tratado. El mundo de la música es complicado y no todos los promotores creían en esto.

–Fue doblemente valiente, pues apostaba por la música instrumental, en “las antípodas”, como usted dijo, del mercado más comercial.

–Sí, no fue fácil pero me salió de forma natural. Creo que se ha valorado un trabajo auténtico. En mi carrera, y desde sus inicios, era yo el que organizaba todo, incluidos los conciertos. La actitud ha sido fundamental y que trabajé también como emprendedor.

–De hecho su titulación es como graduado en ADE. ¿Aplicó su formación en la dirección de empresas para dar a conocer su talento musical?

–Desde luego. En un 90% mi formación me ha servido para ir quitando piedras del camino, aunque cuando ya consigues los conciertos, los fundamental ahí es captar el interés del público.

–¿Cuántas veces le dijeron que pusiera letra a sus temas y poses de ídolo pop para vender porque lo instrumental no calaba?

–Hasta hace bien poco me insistían con eso, incluso cuando ya había demostrado que tenía razón y que esta música llega. Tengo público de todas las edades y que te agradecen poder escuchar una música alternativa, que suena potente y no puedes disfrutar en otro lado.

–¿Con su actual agenda ha sido posible volver a componer?

–Con el parón por el COViD hice algunas cosas nuevas en lo relativo a composiciones, pero a Terra aún le queda mucho por dar y disfrutar.

–Empezó trabajando en un concesionario y decidió apostar todo a la música al ver que no era feliz. ¿Qué le diría a tantos jóvenes que están en esa encrucijada?

–Es cierto que no tenía estudios musicales y que empecé de forma natural, pero les diría que al final siempre compensa dar el paso. Tendrás otros dolores de cabeza, pero aquello que haces al final acabará siendo algo más tuyo.