El promotor del edificio de la iglesia de Os Franciscanos: “Es el momento de poner todo en claro”

El empresario ourensano José Benito López Morenza, de la empresa Benito López S.A, ya expuso en FARO en septiembre de 2020 “los errores” en la concesión de la licencia de ejecución de un edificio anexo a la Iglesia de Los Franciscanos en el Parque de San Lázaro. Tras tres años de pleitos judiciales y de esperas (camino del cuarto), el promotor pedía a diferentes representantes políticos que se investigara en el seno de los servicios municipales, la no concesión de la licencia de ocupación. En un pleno municipal, se aprobó una comisión de investigación para tratar de clarificar lo sucedido y dar voz a los afectados.

Ahora, el promotor convoca a los representantes políticos en el Concello de Ourense para “poner todo en claro”. Para ello, hará uso de las instalaciones de la CEO donde además estarán los tres últimos presidentes del Colegio de Arquitectos de Galicia en Ourense.

"Hemos decidido hacer este acto con objeto de clarificar lo más posible la situación"

El promotor advierte que “después de 6 meses desde la aprobación en pleno municipal de la creación de una comisión de investigación sobre la licencia de ocupación, hemos decidido convocarlos para poner todo claro, en un ejercicio de transparencia. Para la administración esos seis meses puede ser un tiempo corto para lo que se acostumbra, pero nosotros empresarios y vecinos de Ourense, para nuestros proveedores, y para nuestros clientes, hay que sumarle tres años y medio desde que ocurrieron los hechos a investigar, por tanto estamos en una situación complicada y hemos decidido hacer este acto con objeto de clarificar lo más posible la situación, a todos los concejales designados de la comisión”.

Además señala que “tiene razón Luís Seara diciendo que el promotor dé explicaciones públicas antes que en la Comisión, y nosotros vuelvo a repetir estamos de acuerdo en esto, es más, creemos que así debería de ser, pero el hecho, que no es difícil de entender, es que hay componentes de la mencionada comisión que en su día votaron en contra o se abstuvieron para que esto no se celebrara y que suponemos están haciendo lo posible para que la citada Comisión no avance o no avance como desearíamos. Si no es así, nos gustaría que todos aceptasen nuestra invitación, porque como se dijo en el pleno de aprobación, no se trata de prejuzgar, si no te preguntar y de tener la máxima información posible para poder tomar las decisiones que le competan”.

El acto tendrá lugar el próximo miércoles en la CEO a las 11.00 horas. Benito señala también que “ya nos gustaría que a nosotros se nos diera voz en algún pleno, comisión o junta donde se tratara nuestro caso. Si realmente todos queremos transparencia y saber la verdad, por los vecinos de Ourense, creo que es el momento de asistir y poner todo en claro”.

Tres años de espera por una licencia donde el promotor admite tener pruebas de irregularidades por parte de servicios municipales y pide que se clarifiquen estas situaciones que les afectan desde entonces.