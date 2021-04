Los efectos de la Semana Santa: el mayor auge de activos desde el 29 de enero

La resaca de la Semana Santa se esperaba “escasamente perceptible” por el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco, y se empieza a nota una semana después de la conclusión del puente festivo. Ayer la provincia registraba el mayor aumento de casos activos desde el 29 de enero, cuando se iniciaba la inclinación descendente de la curva. Aquel día se registraron 218 nuevos casos y se aumentaron los activos en 114. Tras más de dos meses, la provincia registra el mayor aumento (+24) de casos activos lo que sitúa al área sanitaria con 173, pero los datos diarios rompen otro registro, el mayor número de positivos detectados desde el pasado 13 de febrero cuando se diagnosticaron 40 nuevos casos.

Los primeros efectos de la Semana Santa ya se sienten, pero no solamente aumentan los activos empujados por los nuevos casos, si no que estos aumentan la incidencia a 14 días que se sitúa en los 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Valores lejos de encender alarmas ante una nueva ola, pero que si identifican un aumento de las interacciones sociales y de la desescalada social y económica durante el periodo de vacaciones. Un aumento esperado, pero los próximos días serán claves para entender el grado de crecimiento de la curva epidemiológica. Si se estanca y no rebasa índices o si por el contrario, van en aumento.

Opinión de expertos

Manuel García, jefe de servicio de Cirugía General en el CHUO y miembro del comité clínico, explica que “pienso que, de haber un incremento sostenido, será una ola más baja pero más prolongada en el tiempo. No nos da tanto miedo, habrá mortalidad porque cuando se produce transmisión puede existir mortalidad, pero no nos preocupa tanto porque vamos a tener disponibilidad en las camas de críticos. Hay que concienciar a la sociedad para que tomen las medidas, que el virus no se ha marchado. Será una ola, si es que la hay, que dure más en el tiempo, pero de menos incidencia”.

Para la jefa del servicio de Medicina Preventiva del CHUO, María Sande, “hay indicios de que está aumentando la incidencia, en nuestro entorno, pero se sabrá si esto se transforma en una cuarta ola. Es previsible que este aumento de incidencia tenga un impacto más suave en general y en los de mayor edad por el proceso de vacunación e inmunización que se está llevando a cabo”.

Otro de los expertos autorizado es José Luis Muíño, jefe de servicio del centro de salud de A Cuña, que señala que “Galicia tiene una situación extraordinaria, pero no es una isla. Estamos rodeados de Asturias, Castilla y León y Portugal, donde están aumentando los casos y en Europa están aumentando, en algún momento vamos a ser afectados, pero creemos que será con un menor grado que las anteriores olas, ya que el calendario de vacunación, avanza y supone para todos un poco de luz al final del túnel. Pero este aumento de incidencia y de casos me hace ser pesimista porque, además de afectar a la salud de la sociedad, puede alterar el calendario de vacunación”.

Los expertos ourensanos del comité: "Salvamos vidas" Defienden las restricciones y entienden las críticas de ciertos sectores Leer más

Cribado y medidas

El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco realizó un cribado entre los vecinos de Monterrei para detectar asintomáticos después de aumentar la incidencia en los últimos días. En el testeo, participaron un total del 63% de los convocados, lo que supone 502 participantes solamente.

Monterrei es uno de los concellos afectados con las nuevas medidas que entran en vigor el próximo lunes, ya que tendrá restricciones de nivel alto, lo que supondrá el cierre del interior de la hostelería, limitaciones en la movilidad y prohibidas las reuniones de no convivientes.

Además, Carballeda de Valdeorras será uno de los concellos con restricciones máximas, junto a Pobra do Caramiñal y O Grove, lo que supondrá el cierre de la hostelería, el cierre perimetral del municipio y la prohibición de reuniones de no convivientes. En el nivel medio, se situarán Carballiño, Cortegada y Padrenda.